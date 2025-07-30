鉅亨網編輯林羿君 2025-07-30 06:00

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哈佛大學榮譽教授、天文學家羅伯特 · 柯什納 (Robert Kirshner) 正關注一個引人注目的問題：中國是否正在秘密建造世界上最大的望遠鏡？這項潛在的巨型項目，不僅可能威脅美國在天文學領域的技術領先地位，甚至可能為中國帶來軍事優勢。

軍事監視？中國疑在青藏高原建造全球最大望遠鏡。(圖:shutterstock)

儘管中國方面未正式承認，但相關線索陸續浮現。

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今年 1 月，中國國有企業中科院南京天文儀器有限公司 (Nanjing Astronomical Instruments) 在社群媒體上透露，中標了一個價值 2,200 萬美元的項目，旨在為一台 48 英尺的望遠鏡建造穹頂。

4 月份的社群媒體貼文也顯示，有學生參觀某科研機構時，研究人員向他們展示了這種望遠鏡的鏡面排列。此外，一位中國頂尖天文學家曾對官媒表示，他希望在退休前完成這台望遠鏡。

柯什納教授對中國的低調態度感到不解，他認為如此重大的項目「按理說，他們應該會大張旗鼓地宣傳一下。」

若中國確實正在建造這台大型望遠鏡，其背後動機引發了廣泛討論。美國國家航空航天局 (NASA) 天文台以及哈勃 (Hubble) 和詹姆斯 · 韋伯 (James Webb) 太空望遠鏡的非營利組織負責人馬特 · 芒廷 (Matt Mountain) 提出了兩種假設。

第一種假設關乎天文學的雙重用途。芒廷指出，天文學的進步對科學和軍事都具有益處。正如天體物理學家奈爾 · 德葛拉司 · 泰森 (Neil deGrasse Tyson) 在其著作《戰爭幫凶》(Accessory to War) 中所強調的，巨型望遠鏡不僅能觀測遙遠的恆星和行星，也能用於監測軍事衛星，這為其帶來了潛在的戰略價值。

第二種假設則著眼於長期戰略。芒廷認為，中國政府可能正在大力投資天文學，以激勵年輕一代投身科學領域，從而在未來幾十年內超越美國。他強調：「天文學是通往科學、技術、工程和數學領域的入門級學科。」這項投資被視為一項長遠的國家發展策略，旨在培養未來的科研人才。

在現代天文學領域，美國研究機構的實力一直堪稱強大。根據柯什納教授的統計，在過去半個世紀裡，23 位專注於天體物理學的諾貝爾獎得主中，有 18 位在美國工作。這項統計數據凸顯了美國在天文學研究領域的領先地位。

然而，中國潛在的巨型望遠鏡項目，無疑將對現有的全球天文學格局構成挑戰，並可能預示著一場新的科技競賽。

這項神秘的望遠鏡項目，不僅牽動著科學界的神經，也引發了地緣政治的考量。隨著中國在科技領域的崛起，其在太空探索和天文學方面的雄心也日益顯現。