健鼎去年EPS 9.4元史上次高 Q1表現將優於去年同期

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (26) 日公布 2018 年全年財報，稅後純益 49.39 億元，以期末股本 52.56 億元計算，每股純益 9.4 元，健鼎是目前公布去年財財報 PCB 廠中，每股純益居冠的廠商。

健鼎股利將待下次董事會決議，依照歷年盈餘配發率 63% 計算，法人估健鼎每股現金股息配發，可望達到 5.9 元。

健鼎去年財報顯示，2018 年全年合併營收為 521.06 億元，年成長率 13.7%，毛利率 18.74%，年增 0.51 個百分點，稅後純益 49.39 億元，年成長率 13%，每股純益為 9.4 元，為史上獲利次高。

健鼎 2018 年第 4 季合併營收為 131.12 億元，毛利為 26.81 億元，毛利率為 20.4%，與第 3 季 20.5% 持平，年增 1.47 個百分點，主要是受原料價格下跌及人民幣匯率影響所致，去年第 4 季稅後純益 14.66 億元，以期末股本 52.56 億元計每股仍達 2.79 元，優於於法人預期。

對於第 1 季的營運，法人估，健鼎營收將優於去年同期 115.28 億元。

健鼎去年由於投資中國大陸湖北仙桃廠的二期新建工程、及增購設備，資本支出金額逾 50 億元，健鼎預估，2019 年資本支出將恢復至 35 億元水準。

健鼎 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。