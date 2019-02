資料中心BBU今年加入貢獻 新普非IT產品線占比將躍雙位數

筆電鋰電池龍頭大廠新普 (6121) 轉攻高毛利的資料中心備援電池 (BBU) 市場,下半年出貨,將成為今年營收獲利新動能,配合兩輪電動車電池 (LEV) 持續雙位數成長,該公司預估,今年非 IT 業績占比將從去年的 5-10% 拉升到逾 12%。新普週二 (26 日) 股價走強,最高來到 223.5 元價位,上漲 2.3% 或 5 元。該公司元月營收受惠 LEV 訂單延遲交貨,以 53.03 億元,較去年同期成長 17.8%,月減 22.2%。該公司近年積極提升非 IT 產品占比,除 LEV 與 BBU 之外,市況與毛利較穩定的工業產品亦為方向。



新普因應轉型切入資料中心 BBU 市場,去年已取得國際一線網路大廠訂單,目前客戶維持兩家,據悉下半年開始貢獻業績。因現階段產能足夠因應,目前該公司並無擴產的打算,今年的資本支出預估將維持去年的 20 億左右,明年可能因應非 IT 產品線的發展而增加。



除 BBU 後續可望開始貢獻業績之外,近年 LEV 發展順利,客戶群持續擴大,每年以一到兩家的速度擴張,加上 LEV 品牌客戶持續導入高階產品,帶動 ASP 提升,因此新普 LEV 營收每年均以雙位數成長,今年亦不例外,主力市場依序為歐、美、日,歐洲占比超過一半。