資料中心BBU今年加入貢獻 新普非IT產品線占比將躍雙位數

筆電鋰電池龍頭大廠新普 (6121) 轉攻高毛利的資料中心備援電池 (BBU) 市場，下半年出貨，將成為今年營收獲利新動能，配合兩輪電動車電池 (LEV) 持續雙位數成長，該公司預估，今年非 IT 業績占比將從去年的 5-10% 拉升到逾 12%。新普週二 (26 日) 股價走強，最高來到 223.5 元價位，上漲 2.3% 或 5 元。該公司元月營收受惠 LEV 訂單延遲交貨，以 53.03 億元，較去年同期成長 17.8%，月減 22.2%。該公司近年積極提升非 IT 產品占比，除 LEV 與 BBU 之外，市況與毛利較穩定的工業產品亦為方向。



新普因應轉型切入資料中心 BBU 市場，去年已取得國際一線網路大廠訂單，目前客戶維持兩家，據悉下半年開始貢獻業績。因現階段產能足夠因應，目前該公司並無擴產的打算，今年的資本支出預估將維持去年的 20 億左右，明年可能因應非 IT 產品線的發展而增加。



除 BBU 後續可望開始貢獻業績之外，近年 LEV 發展順利，客戶群持續擴大，每年以一到兩家的速度擴張，加上 LEV 品牌客戶持續導入高階產品，帶動 ASP 提升，因此新普 LEV 營收每年均以雙位數成長，今年亦不例外，主力市場依序為歐、美、日，歐洲占比超過一半。