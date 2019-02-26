中國央視：政府補貼恐轉向充電樁 新能源車補貼估到年底結束

根據中國官媒央視財經節目指出，中國各部委已經進行溝通意見，今年的新能源汽車產業地方政府的補貼將不再直接針對汽車類別，而是將補貼轉向充電樁等充電產業，並要求地方政府推出詳細的實施辦法。

而業界則表示目前相關的充電基礎設施補貼政策，具體明細還沒有公布。因此在申請補貼的過程中，遇到不少難題。如在提供資料的過程當中，一些證明文件周期拖得較長，還必須要出具第三方的現場勘測檢測報告，但是這個第三方需具備何種條件並沒有詳述。

除了補貼細則問題，也有不少充電樁企業表示，充電樁廠站前期投入金額大，投資回收周期長，容易造成企業現金流緊俏的局面。因此希望政府補貼除了針對現有對建設以外，在營運方面也能進行電費補貼。

去年，北京、上海、廣州、海南等地方政府都已頒布充電樁營運補貼政策，對於充電設施建設項目和專用、公用充電設施給予營運電量的補貼標準，但不少企業呼籲地方政府要公布更詳細的營運補貼實施辦法。

基礎充電設施不足 且集中在中國東岸

新能源車在中國市場快速發展，主要得利於中國政府及各車廠近幾年以來的大力投入。而隨著新能源車品質、技術的逐步提升，消費者對於新能源車的接受度同樣與日俱增。

雖然新能源車的銷售量在快速提升，但中國公共充電基礎設施的建設卻不足，且大多集中在東岸一線城市，這也成為很多消費者購買新能源車的主要顧慮之一。

圖: 中金公司研究部

快馬加鞭搶建充電設施

根據中國相關產業聯盟公布的數據顯示，截至 2019 年 1 月，聯盟內成員新建公共類充電樁達 34.2 萬台，其中，交流充電樁 18.4 萬台、直流充電樁 15.7 萬台、交直流混合充電樁 0.05 萬台。2019 年 1 月較 2018 年 12 月公共類充電樁增加 1.05 萬台。

截止 2019 年 1 月，中國充電基礎設施累計數量為 85.3 萬台，年增率 80.1%，明顯可以看出中國已在積極建造充電樁，以滿足銷售日漸增加的新能源車。

