特斯拉Model3 為2018年全球最賣電動車款

2018 年為電動車有所突破的一年，達全球車輛市佔的 2.1%。外媒 EVVolumes 和 CleanTechnica 的最新數據顯示，2018 年全年最賣座的電動汽車為特斯拉 Tesla (TSLA-US) 的 Model 3 車款。

數據顯示，特斯拉的 Model 3 遠遠領先了其他電動汽車商，也把第二名的中國北汽集團 BAIC EC 系列，以 55000 輛的數量遠抛在後。

論插電式車款市場，Model 3 市佔率達 7%，而北汽的 EC 系列和第三名的日產 LEAF 各佔 4%。

2018 年電動車銷量排名 / 圖：cleantechnica

此外，特斯拉的 Model S 及 Model X 也佔據了第四名及第五名排名位置。隨後是 3 款中國車型，然後是豐田 (7203-JP) Prius Prime 和三菱 (7211-JP) 的 Outlander PHEV。

特斯拉原本為全美賣空量最多的企業，去年似乎扭轉局勢，不僅輕鬆還了一筆到期債務，也於 Q3 開始轉虧爲盈。特斯拉最新車款將會是大型半挂式卡車 (semi)，但目前還在測試階段。

2018 年電動車銷量地區 / 圖：cleantechnica

外媒 Cleantechnica 認爲，Model 3 的銷量佳取決於 CP 值。在售價範圍内，它為最安全、最快速、最高科技、最具自動駕駛能力的一款車型。同時，Model 3 也具備了較快速的充電速度，及較遠的電力續航力，使它能帶給消費者電動車少有的遠途旅程能力。近日德國媒體也透露，特斯拉的成本技術優越，成本領先德國車廠約 3000 歐元。