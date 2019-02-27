中國人行金融市場工作會議：以不發生系統性風險為人行底線

2019 年中國人行金融市場工作會議於 2 月 25 日至 26 日在北京召開。會議中指出，中國經濟金融發展進入新的階段，但同時面臨著經濟下滑壓力，因此防範及化解金融風險等重大風險的任務艱鉅，中國經濟體系內仍存在許多問題。

中國人行表示，未來將持續推動金融供給側改革，強化融資結構和金融市場體系，支持債券創新、協助製造業朝向高品質發展等層面。此外，要遵循市場發展規律，改善信貸資金流向與結構，強化金融服務功能，針對金融問題對症下藥，進一步落實各項信貸政策。

而中國人民銀行副行長潘功勝在接受媒體採訪時表示，經過一段時間的整治，中國金融風險已由前幾年的快速積累，轉變為逐漸受到控制並降低中，已經暴露的金融風險正受到監控，金融風險整體上趨於收斂狀態。

他同時指出，未來中國人行將強化風險意識，以不發生系統性風險做為最終底線，並提出三項政策重點：

第一，穩當有序處理重點領域風險，持續推動結構性去槓桿，擴大銀行不良資產處置力道，解決信用債券違約風險。同時也將監控地方政府隱性債務增加量，並逐步化解存量。

第二，加速建立更加科學有效的金融監管體系，要改進金融監管，提高金融監管的專業性和有效性，並加速建構適合中國國情的金融機構風險處置和破產機制。

第三，健全金融機構公司治理，強化金融機構防範風險的責任。而在防範化解金融風險的過程中，要平衡好穩增長和防風險之間的關係，控制好政策力道和節奏，穩定處理及化解各類風險。

