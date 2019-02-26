期待這波牛市能健康發展 中證監示警將嚴查場外非法融資活動

近期陸股持續走揚，加上昨 (25) 日多數指數大漲逾 5%，隨著行情回溫，市場已傳出越來越多的場外配資消息。對此，中國證監會官網昨 (25) 日晚間發布訊息表示，未來將對場外配資情況密切關注，並依法加強對交易過程進行監管。

同時，中國證監會要求各證券公司要嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控，及並做好風險控管，且呼籲投資人要理性投資，防範投資風險。

所謂的場外配資為一種正當融資融券以外的非法槓桿活動。場外配資機構利用借助個人帳戶，以「投資顧問」、「我出資，你炒股」等方式宣傳誘導投資人借錢炒股，參與違法證券業務活動。

圖: AFP

場外配資活動之所以受到投機者的青睞，主要是報酬率太誘人，只要抓到一個漲停板，就可以獲得 50%～100% 的報酬率。在此誘惑之下，很多投機者甘願鋌而走險，卻忘記濫用槓桿所帶來的重大損失。

而在大盤已經出現牛市跡象後，目前傳出市場出現 1:10(10 倍桿槓) 的極端配資槓桿，顯示不理智情緒正開始快速升溫。

2015 年中國股市飆漲很大程度是因為配資所造成。當時投資人大量使用槓桿投資，最終市場崩盤時也出現慘烈的多殺多行情。

因此，在目前市場一片牛市呼聲時，中國證監會提出警告，明白表示主管機關對於配資業務的警示，不想重蹈覆轍。

不過，在 2015 年之後，場外配資已在層層監管之下，受到嚴格管理，目前配資市場與 2015 年相比，已不能同日而語。