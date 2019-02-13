全美電動車充電站 特斯拉占3-4成 大摩：龐大護城河！

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 認為，特斯拉 (TSLA-US) 打造了全球充電站網絡，這是該公司強大的「競爭護城河」，可防禦其他電動車的進攻。

Jonas 週二的報告指出，「美國能源部統計的全美充電站中，我們估計特斯拉占比 30% 到 40%。」Jonas 對特斯拉和電動車的研究廣受華爾街追隨。

截至去年年底，特斯拉將全球「超級充電站」網絡擴增至將近 13000 處，同時「充電點」總數量也增加至 21000 處以上。「超級充電站」在一小時內可以充飽多數特斯拉電池，而「充電點」所需的充電時間較長，比較適合會在商場長時間停留或旅館過夜的車主。

Jonas 表示，「特斯拉的策略吸引力一部分在於實體的基礎設施足跡，我們相信，過一段時間就可以改善顧客體驗，降低摩擦點，且對路上百萬輛特斯拉車的管理都提供支撐，也可以受到第三方商業車隊的青睞。」

摩根士丹利估計特斯拉「超級充電站」將會在 2030 年之前增加至 15000 處，「以支援特斯拉已上路近 1300 萬輛的車隊規模。」

特斯拉車的充電螢幕

Jonas 表示，特斯拉充電點的成長「遠不及特斯拉車輛的受歡迎度。」其充電點網絡年率成長約 40%，但特斯拉上路的車輛年率成長卻達 83%。此外，特斯拉車隊「增加的速度遠超越其實體商店和服務點網絡，引起投資者擔心這會加重系統壓力。」

「雖然特斯拉已經很努力解決服務品質相關的爭議，例如提高行動服務車隊到 411 輛，但顧客的服務體驗似乎還有很大的進步空間。」

然而，摩根士丹利給予特斯拉「等權重」的股票評級，目標價為每股 283 美元。週二特斯拉小幅收低 0.3% 至 311.81 美元。