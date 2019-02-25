〈銀行衝刺財管〉瞄準信託與稅務規劃專屬服務 拴住高資產戶

銀行衝刺手續費搶攻財富管理商機大餅，銀行為爭搶客戶，策略手法不斷翻新，陸續透過調降資產門檻與會員制度創新，兵分兩路搶食財富管理業務，除了基本的「理財投資規劃」外，現在更針對含金量高的資產戶需求，量身打造信託與稅務規劃等功能，投其所好、牢牢抓住客戶。

對於公股行庫而言，最大的優勢在於擁有龐大的企業客戶，當中不乏家族企業，而根據銀行觀察，家族企業最在意的莫過於財富傳承，為吸引這些客戶青睞，公股行庫也開始比照民營銀行，推出財富管理家庭會員制度。

公股行庫主管表示，中小型家族企業最重視經營權與財富傳承，而這些傳承除了靠投資理財累積財富外，當中還涉及繁雜的稅務規劃，而家庭會員制的財富管理方案，針對客戶提供專屬理財服務，內容涵蓋理財投資、稅務諮詢與規劃，對於企業戶來說確實有吸引力。

站在銀行的角度，藉由家庭會員制度，除了主戶外，還可在從戶成員中提前培養未來客戶，以一銀的家庭財富管理方案為例，一個主戶最多可搭配 10 名家屬作為從戶，一起成為財管會員，以母雞帶小雞的方式擴增客源，還可與年輕的家庭會員從小培養感情，鞏固忠誠度。

此外，國人對於財富存有代代相傳的觀念根深蒂固，也因此目前幾乎所有財富管理方案都會將信託與稅務規劃列為重點項目，結合專業會計師與相關領域專家，替客戶量身打造理財方案，服務與私人銀行幾無二異。