外資今年以來買超台股逾900億元 這五檔個股上週最受青睞

外資買超台股不手軟，根據證交所統計，外資上週買超台股 233.99 億元，累計今年以來，外資買超台股逾 900 億元，目前外資總持有台股市值共 12.4 兆元，占全體上市股票市值的 40.31%。

以個別類股來看，上週外資買超前五大標的分別為：上海商銀 (51,271 張)、台積電 (38,049 張)、台泥 (20,958 張)、台企銀 (19,897 張)、元大金 (13,894 張)；賣超前五大個股分別為：群創 (60,246 張)、友達 (43,751 張)、中鴻 (24,268 張)、嘉聯益 (19,667 張)、中石化 (14,040 張)。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期漲勢主要是受惠於國際情勢明朗，加上基本面仍佳，帶動資金面挹注股市，進而推升大盤漲勢持續上攻；展望後市，如果資金面持續增溫、交易量放大，可望推動股市繼續向上助攻。

法人認為，從今年 1 月聯準會 (Fed) 會議紀錄來看，可推知官員態度偏向鴿派，下半年甚至可能停止縮表，屆時貨幣政策寬鬆帶動市場資金持續湧入新興市場，若外資能繼續湧入，台股資金面可望持續偏多。

富蘭克林證券投顧表示，台股上週在亞股中買超金額居冠，主要受到聯準會態度轉向鴿派、美中貿易談判正面預期等因素激勵，目前新興市場股市本益比或股價淨值比等評價面相比起成熟市場仍大幅折價，後市仍有漲勢可期。