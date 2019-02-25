〈MWC通訊大會〉搶5G市場 宏達電Smart Hub首度亮相

HTC 宏達電 (2498-TW) 今 (25) 日在 MWC 展出最新首款 mobile smart hub，利用 5G 網路超高速與超快連接的特性，及便攜設計，提供流暢的 4K 影片串流、低延遲遊戲體驗，及能同時容納多達 20 個用戶的 5G 行動熱點功能。

HTC 5G Hub 能滿足用戶在不同場所於多個設備上使用 5G 的需求，除配備 5 吋高畫質的觸控螢幕，以及快速連接、內容共享及娛樂等功能外，此產品同時具備基於雲端的 VR 前瞻技術，將來用戶不須連接纜線或電腦，就能將 VR 內容從雲端串流傳輸到 Vive Focus 頭盔，即時享受高階的 VR 體驗。

HTC 董事長暨執行長王雪紅表示，「5G 將徹底改變 VR 和 AR 的格局，全新的 HTC 5G Hub 將能為裝置設備提供無縫接軌的 5G 大寬頻，推動 HTC 的 Vive Reality 願景，未來人們將會體驗到無疆界、如臨其境的沉浸環境。」

HTC 5G Hub 是為高速移動使用、滿足下一代商業環境需求而設計。透過支援 Snapdragon 855 平台上提供的強大 Wi-Fi 功能，以及內建 7660 mAh 的電池，HTC 5G Hub 能夠符合各式各樣的行動工作，讓企業能在高速加密網絡上安全連接多達 20 台設備，也可配置企業 VPN。隨著業務增長，內建的 Gigabit 乙太網接口也能輕鬆擴展 5G 網絡。

目前全球各大電信商，包括美國的 Sprint、澳洲的 Telstra，以及英國的 Three、德國的 Deutsche Telekom、瑞士的 Sunrise 與芬蘭的 Elisa 等歐洲電信商，都將提供 HTC 5G Hub 來服務自家電信用戶。

HTC 5G Hub 將於 2019 年第 2 季在指定銷售管道開賣，更多資訊可參閱 HTC 5G Hub website。