【華冠投顧】獲利調節:2337旺宏

持股追蹤: 3504 揚明光、3443 創意、2408 南亞科、8028 昇陽科

中國央行辦公廳主任、新聞發言人周學東在座談會上表示，市場主體對於 1 金融數據評價積極，但也出現個別質疑聲音，認為貨幣政策將重回「大水漫灌」的老路，但事實上，現在還談不上貨幣政策轉向「偏寬鬆」。

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新華社週一發表時評指出，磋商的成功，意味著中美雙方在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，朝著最終達成互利共贏協議的目標越走越近；越到最後階段談判越艱難，要對經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知。

國際股市觀察:

中國股市一吐所有的悶氣，將空方軋到最高點大漲了 5% 以上，成為亞洲股市代表。

加權指數今日開高走高，開盤最低 10343.45 點，盤中小幅震盪，多方強勢，盤中幾乎沒有回檔，尾盤再度向上拉高，終場收 10390.93 點的最高點，上漲 68.01 點，漲幅 0.66%。上櫃指數收在 137.06 點，上漲 0.4 點，漲幅 0.29%，成交量為 379.70 億，以量先價行觀之，技術面上已經化解量價背離的危機。

台股指標重心：明天將是摩台結算日，今天領攻上漲的是股王大立光 (3008)，上漲 135 元收在 4390 元。另外是過去股王聯發科 (2454)，漲 18.5 元，收 282.5 元，鴻家軍的鴻準 (2354)，漲 1.2 元，收 63.5 元。被動元件族群在去年都是獲利頗豐的公司。但是龍頭國巨多方虎頭蛇尾，量縮無法攻堅而上；華新科每股稅後純益 40.75 元，卻無法站穩 200 元關卡。對於多頭市場的激勵性恐怕還沒發酵，大盤走勢還是寸步上升的格局，多方控盤時間延長。

台股在權值股的撐腰下偏多格局不變，目前新的輪動已經集中在 IC 記憶體族群還有中國設廠的電子代工大廠，預期低基期的權值股仍有所表現 。

以技術面的角度分析上市大盤指數，多方意圖攻克 10500 高點。完全封閉去年 10/09 下跌的跳空缺口，投資人務必注意權值股動向。

第一檔持股追蹤: 創意 (3443)，今日量縮到極致，K 線收代表轉折的小十字黑 K，持股續抱，預估最慢明天多頭將發動攻勢，理論目標價 258 元。

第二檔持股追蹤: 昇陽科 (8028)，持股續抱。今天股價噴出與預估結果相同，短目標價會超過 52 元看法沒有改變。

第三檔持股追蹤: 旺宏 (2337) 開盤就突破盤整區高點 22.85 元，基本單 19.9 元在 23.6 元先獲利了結。

第四檔持股追蹤: 揚明光 (3504) 出現量縮洗盤的情況。基本上與創意 (3443) 的線型類似，預估將轉由緩步上漲去挑戰百元關卡價。

第五檔持股追蹤: 南亞科 (2408) 先盤後漲，是高現金殖利率股，10% 以上的股息，理論目標價 70 元以上。

作者: 華冠投顧 黃烱烈 分析師

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