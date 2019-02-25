【華冠投顧】陸股噴出大漲5.61%，台股價量齊揚再創新高!

台北股市隨中美貿易談判樂觀進展，川普延長中美貿易談判休兵期限，並達成偈制匯率操縱協議，帶動亞股持續上漲，大陸股市則是噴出大漲逾 5%，而台股續漲 68 點，收 10390，成交量 1338 億元，價漲量增。

大盤今日在台積電 (2330)，聯發科(2454) 與大立光 (3008) 等電子權值股帶頭下，維持高檔震盪，驚驚漲續創新高格局。指數已經連續 4 天收盤價都在當日最高價，繼續邁向回補空方缺口 10403 點及年線 10482 點位置。

強勢股方面: 聯發科 (2454)搶攻 5G 市場換機潮，且在 MWC 秀 AI 及 5G 產品應用，股價續衝高逾 7%，再刷新波段高價。玉晶光 (3406) ：MWC 展 25 日登場，市場看好非蘋品牌新機發表，預估將有多款旗艦手機採用多鏡頭設計，手機的多鏡頭時代將來到，股價漲停 316.5 元。第一銅 (2009) 上周五期銅漲逾 1.5% 並觸及 7 個半月高點，激勵早盤爆量攻上漲停，突破票面。其他: 和椿 (6215)，聯昌(2431)，奇鋐(3017)，易華電(6552)，樺漢(6414)，建榮(5340) 以及泰碩 (3338) 等亮燈漲停作收。

台股本周只有 3 個交易日，在長假效應下，很多個股卻在此漲多拉回，操作務必謹慎。

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