【華冠投顧】大勢底定之後，將有利多出盡之機。

華冠投顧 葉良超分析師

昨日，美國總統川普表示，美中貿易談判在重要結構性議題部分，包括智財權、技術移轉等等議題，皆有大幅的進展，因而決定，將原訂 03/01 恢復提高關稅之緩衝到期日，再往後延。後續若有更多進展，將會邀請習近平，到他的別墅「海湖莊園」舉行高峰會談。

在中美貿易問題日趨緩和之際，市場樂觀情緒激勵美、台股持續往上攀升。但本週屆臨 228 長假，後續剩二個交易日，台股或有獲利了結賣壓出現。若出現回檔，可著壓低之機逢低擇優布局。

依技術面觀之，加權指數目前來到大反壓區；因此，投資人在操作上仍須以謹慎心態視之。選股可擇優由基本面切入，加上技術面位居低位區之標的，買、賣這些標的相對風險低，贏率高。如此條件之標的仍有很多，如 4306 炎洲、2027 大成鋼等等。

目前，美股三大指數仍維持於高位區整理。依據技術型態觀之，已經連續上揚二個月的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預期隨時將有反轉之機。03 道瓊，續觀測下方初步支撐關卡 25300-25006 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

另外，03 加權，後市續觀注下方 10090-10035 之初步區間，觀察其支撐力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

依據型態，底部已具初步完成之雛形，今日仍位居彈升高位區徘徊，後市軌跡推演詳見下圖。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師