【豐銀投顧 】空頭不死 多頭不止

◆盤勢分析

之前我們不斷的跟大家介紹的 2454 聯發科，今天又再度以最高點作收了！之前我們就說過了，聯發科因為 5G 的關係，今年應該會有不錯的表現。果然今天某美系外資出具研究報告，看好 IC 設計廠聯發科受惠 5G 商用化、智慧型手機觸底反彈、獲利率上升，將投資評等從中立調高到買進，目標價從新台幣 250 元上修到 350 元。而國內某投顧表示，雖然聯發科 2019 年由於產品轉型，銷售動能不振，但 5G 和車用業務可望在 2020 年顯著挹注營收，且 5G 數據機和系統單晶片將在今年底推出，加上明年將有數個車用晶片組新產品設計開發案，看好聯發科 2020 年前景，預估聯發科今明年 EPS 將達 14.25 元、16.1 元。

不是之前才說今年景氣不好嗎？怎麼一下子聯發科的股價又樂觀起來？其實產業界的大老看景氣通常是不會錯的。但股市通常就是這樣。試想一個邏輯:「你知道壞消息、我知道、他也知道。大家都知道，大家都放空，所以大家都賺的到錢嗎」？再說了，股市會不會漲其實並不全然是跟實體的景氣相關，而是跟資金是否充沛有關，最近陸股一路狂漲，難道純粹只是中美貿易大戰會有好消息？當然不是這麼簡單。首先是中國降存款準備率，第二是中國證監會從過去的「去槓桿」改為現在的「注重融資能力」。簡言之就是要讓股市的動能充沛起來。這麼明顯的舉動跟什麼技術面可是完全沒有關係，其實就是不斷的注意政府的動作跟政治人物的弦外之音就可以了。

上週五我們認為工業電腦龍頭 - 2395 研華可以注意，今天研華有一點點的波動，另外之前推薦的 2455 全新，今天也創了短線新高點。未來筆者仍然有不少看好的股票如 2454 聯發科、6278 台表科、8446 研華… 許許多多的標的都是可以考慮的。近期行情很穩定，看空的人可以不要追多，但也請不要放空，免得被軋到，豈不白白浪費這一波行情？祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師