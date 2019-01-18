〈房產〉房仲調查：購屋者對「高雄美術館」周邊興趣度最高

韓流效應持續延燒，隨著新科高雄市市長韓國瑜喊出新政策，希望政府鬆綁陸資購買高雄房產政見後，高雄房市在全台能見度大增，房仲業者最新調查發現，目前購屋者對「高雄市立美術館」周邊興趣度最高，占比達 16.6%，其次是「高雄巨蛋」周邊占 10.6%。

此調查也發現，高雄「在地客」跟外縣市「非在地客」的購屋偏好也存有差異，「在地客」與「非在地客」雖前三大有興趣的地點 (高雄美術館、高雄巨蛋、衛武營相同，但第 4-6 名有興趣的購屋地點則明顯有所差異，「在地客」偏好「澄清湖、高雄市立圖書館、大東文化藝術中心」等具有景觀特色、藝文重心的區域，「外地客」則看好陸客即將來台，想佈局「駁二藝術特區、愛河風景區、高雄 85 大樓」等周邊房市。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，高雄市長韓國瑜勝選後，各項「拼經濟」主張屢屢搶佔新聞版面，讓不少民眾對於高雄房市的信心度與興趣度大增。由於，高雄房價目前每坪約 15.4 萬元，幾乎僅是同為直轄市台北每坪 59.4 萬元的 25%。

高雄目前各大熱門區域周邊平均房價，除「高雄美術館」與「新崛江商圈」等地區可站上 2 字頭外，幾乎房價都在 1 字頭，這讓不少投資者看好低基期的高雄房市有機會翻揚走高。不過，葉國華也指出，雖然目前很多購屋者對於高雄房市有高度興趣，但因外地購屋者，對高雄房市並不熟悉，往往只能憑著「印象」與「直覺」買房，這無疑將面臨極大的風險，長期若無在地買盤支撐，恐將面臨換手不易的窘境。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，近期高雄不斷傳出企業將進駐與觀光人潮湧現的消息，讓高雄房市未來的確有不小想像空間。而且，從實際市況來看，目前高雄房價確已有跡象翻升，待售量前 10 名行政區的住宅平均開價，從選前到選後全數調漲，漲幅已有 1.3-3.1% 不等，顯見屋主對於「韓流拼經濟」期待度很高。

陳傑鳴指出，目前購屋者有興趣的高雄購屋地點，大致仍以「市場知名度高」、「人潮聚集」與「具建設題材」的景點為主，舉例來說: 高雄美術館是全台知名的景觀豪宅區、高雄巨蛋商圈更是人潮踴躍、「衛武營」周邊社區雖普遍老舊，但僅有一路之隔的「國泰重劃區」與韓市長打算興建的「捷運黃線」利多正要發酵，預期這些地區房市將因為「韓流」受惠最大，建議民眾若想了解與投資高雄房市，一定要多先做功課。