全台房屋求售量達40.6萬幢 台中市賣壓大增居冠

全台房屋買賣移轉幢數連 2 年緩升，但市場賣壓也提高，房仲業者統計網路待售資料發現，至上周為止，在排除同樣房屋在不同管道重複銷售的狀況後，目前全台仍有超過 40.6 萬間房屋在網路進行銷售，不只富喬比去年同期多出 8%，更創下近三年新高，其中台中市待售量逾 7 萬間，承受賣壓最大。

另外，根據「屋比」房屋比價平台統計，占全台房市賣壓約約 7 成的六都中，「新北」、「台中」、「高雄」賣壓年增幅分別有高達 14%、11%、12%，增幅都過 1 成，賣壓攀升速度最快，其中，台中以待售量逾 7 萬間賣壓最大，穩居全台之冠。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，原先市場預期房市連兩年復甦，房市去化增加下賣壓應可減緩，但以目前實際有高達 40.6 萬間的網路待售量來看，房市賣壓已遠超乎市場預期，如未來經濟復甦不理想或是再有房屋稅改等利空衝擊，造成買氣再度急縮，賣壓重的區域出現多殺多的機會依然不小，屋主宜多留心。

由近三年的網路待售量統計數據變化發現，去 2018 年全台房市賣壓一度較 2017 年同期降低，但過去一年以來，六都賣壓卻又再度走高，對此，葉國華指出，這兩年房市雖穩定復甦，但 2018 年 27.8 萬棟的移轉量與過去動輒 37-40 萬棟的量能相較，買氣仍大不如前，目前市場上仍有不少買方呈現觀望狀態，賣方想去化也相當不容易。

葉國華表示，這幾年不少屋主選擇「降價出場」，或是因價格差「不賣了」，一度使得去年初房市賣壓降到三年來的低點，但這樣的狀況隨房市買氣穩健回升，加上去年九合一大選後，拼經濟、開放陸資、吸引台商回流等議題持續發燒下，許多屋主對後市信心大增，紛紛把房屋丟到市場試水溫，加上新屋交屋量持續攀升等因素，造成全台房市賣壓再創 3 年新高。現在對買方來說，可供選擇的物件相當多，建議購屋者可多比價，選擇開價最超值的物件進場議價，相信買到超值好屋的機會也會大增。

目前全台房市賣壓攀 3 年新高，其實與中古屋賣壓大幅攀升有關，根據屋比統計，目前「中古屋」待售量較 2017 同期大增 2.6 萬間，與「新屋」量減 1.8 萬間相比，「新屋」「舊屋」表現大相逕庭。陳傑鳴指出，雖然去年全台房市移轉量年增 4.5%，但若以全台建物買賣移轉量扣除建物第一次登記視為中古屋交易量來看，中古交易量能僅約年增 3.7%，中古屋市況其實並不熱絡。

陳傑鳴表示， 由於中古屋的屋主大多是個體戶，資訊獲得與反應都不如手中存貨較多的建商或投資客來的快速與靈活。在面對這幾年的房市低迷買氣下，中古屋的屋主價格調降速度都相對緩慢，甚至還一有利多就喊漲，因此去化速度明顯不如這兩年打著「讓利」的新屋，導致中古屋待售量能不斷攀高，這對市場來說是相當嚴重的警訊。