是方去年度營收獲利創新高 每股盈餘7.41元 擬每股配發7.5元現金

是方電訊 (6561) 公布去年總營收 22.7 億元，年成長近 7%；其中，雲端服務營收成長達 63%，IDC 機房服務年增加 11%；稅後淨利 4.8 億元，年成長幅度達 26%；每股盈餘 7.41 元，營收及獲利再創歷史新高。是方去年度四大產品線毛利率達 39.3%，年成長 14.7%；預計每股配發現金股利 6.5 元，併同資本公積配發現金 1 元，共計每股配發 7.5 元。



是方電訊總經理劉耀元表示，在 IDC 業務推展上，持續成功爭取多家國際雲端客戶進駐；數據網路服務部份，訊務流量不斷增加，TPIX 已成為台灣最大之網際網路交換中心；語音通信服務方面，持續推出 070 的各項商務應用及雲端商務總機服務，成功擴大語音通信之加值營收成長；在雲端應用服務方面，除持續爭取企業雲端運算服務之商機外，同時也建立是方雲端交換平台（Chief Cloud eXchange，簡稱 CCX），成功與國際雲服務大廠合作推出企業混合雲直連服務，提供企業在多雲環境下之雲端商務應用解決方案。



劉耀元表示，今年度營運方向，未來將透過 CCX 與國際雲端服務大廠合作，加速推廣企業混合雲及多雲的服務，擴建國內外網路節點，強化網路涵蓋區域並提升網路骨幹頻寬，提供企業最佳之雲服務解決方案，以持續提升雲端服務營收在總營收的佔比；同時，預計下半年度推出的「智慧健康雲」服務，將鎖定全方位智慧健康促進管理市場，期能帶動並提升整體經營績效，努力讓是方朝向東亞地區電信樞紐及企業雲端商務應用中心之市場定位邁進，達成多贏的經營目標及企業永續經營之使命。