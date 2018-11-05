是方前3季純益年增28% EPS 1.78元 Q4雲端服務成長俏

是方 (6561-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，稅後純益 1.23 億元，季減 0.3%、年增 25.6%，每股純益 1.78 元，累計前三季稅後純益 3.55 億元，年增 28.3%，每股純益 5.52 元，是方表示，第四季在雲端服務營收比重持續提升下，可望帶動第四季營收走揚。

是方第三季 5.8 億元，季增 2.5%、年增 5.9%，毛利率 39.61%，季增 1.83 個百分點、年增 4.47 個百分點，營益率 25.37%，季增 2.69 個百分點、年增 4.06 個百分點，稅後純益 1.23 億元，季減 0.3%、年增 25.6%，每股純益 1.78 元。

是方前三季營收 16.96 億元˙年增 7.7%，毛利率 38.99%，年增 4.59 個百分點，營益率 24.52%，年增 3.61 個百分點，稅後純益 3.55 億元，年增 28.3%，每股純益 5.52 元。

是方第三季雲端服務較去年同期大幅度成長 63.4%，IDC 機房服務也比去年同期增加 14.3%，帶動營收獲利同步走揚。

是方表示，IDC 網際網路資料中心進駐率逐年增加，加上雲端服務營收比重大幅提升，在國際及國產雲之相關服務強勁運轉力道帶動下，可望持續推升第四季營運成長。

此外，是方結合國內外市場需求，積極展開水平與垂直布局，透過國產雲與國際雲的接軌與串聯，擴大雲端產業鏈為策略布局方向，持續提升雲端服務營收在總營收的佔比。