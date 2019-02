JEITA：日本上月4K電視出貨量 年增41.6%

日本電子情報技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association,JEITA) 日前公布 2019 年 1 月份日本民生用電子機器出貨統計數據;電視出貨量年增 10.6%,至 32.2 萬台,其中 4K 電視出貨量年增 41.6%,至 16.5 萬台;OLED 電視的出貨量,年增 133.4% ,至 1.4 萬台。

而從日本 2019 年 1 月份電視出貨量占比來看,4K 電視高達 51.2%;而 OLED 的占比只有 4.3%,其高昂的售價,仍為普及上的一大阻礙。

SONY 在 CES 2019 所展出的 OLED 電視 (圖:AFP)

依照各尺寸的電視出貨量來看,29 吋以下約占整體出貨量的 17.7%、30-39 吋約占 21.4%、40-49 吋約占 33.2%、50 吋以上約占 27.3%。顯示 40-49 吋仍為目前日本國內電視銷售的主力商品。

由於日本 NHK 已自 2018 年 12 月,透過衛星訊號提供 8K 錄製的電視節目。日本的業界團體,也開始對 8K 相關商品的銷售數據展開調查。

日本的放送服務高度化推進協會 (The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services.,A-PAB)2019 年 2 月 21 日公布的統計數據顯示,截至 2019 年 1 月底,日本可收視衛星 4K、8K 節目的相關機器 (包含內建衛星訊號接收器的電視、外接衛星訊號接收器,以及經由有線電視 STB 收看衛星 4K、8K 節目) 累計出貨數量為 58.4 萬台。

當中,內建衛星訊號接收器的電視,以及外接衛星訊號接收器的出貨台數統計數據,來自 JEITA。有線電視 STB 的統計數據來自日本有線電視連盟 (Japan Cable and Telecommunications Association,JCTA)。而這項統計資料,不包含可收視衛星 4K、8K 節目的錄影機相關數據。