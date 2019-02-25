歐股盤前─川普延長貿易戰休兵期 指數期貨走揚

美中貿易談判前景樂觀，美國總統川普宣布，將延長貿易戰「休兵期」；今 (25) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 59 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.49 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.35 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.64%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

截至發稿，上證綜指上漲 5.55%，深證成指上漲 5.55 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.092%，日經 225 指數上漲 0.48%；台股收漲 68.01 點，至 10390.93 點。

第 7 輪美中貿易談判落幕，川普宣布，雙方針對重要結構性問題，取得實質進展，他將延遲原定 3 月 1 日對中國輸美商品加稅的計畫，「休兵期」可望延長約 1 個月。

川普曾揚言，若美中雙方無法在 3 月 1 日前達成貿易協議，他將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅稅率，從 10% 提高至 25%；如今，川普不僅將貿易戰「休兵期」延長，並稱若兩國取得更多進展，他將與中國國家主席習近平，於佛州「海湖莊園」會面，協商貿易協議最終版本。

上週五，美股四大指數，漲幅皆逾 0.6%；2019 年以來，道瓊和標普 500 指數，累計漲幅已超過 11%，可望創下 30 年來，開年頭兩個月最大漲勢。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊表示，原定 2 月 27 日登場的脫歐協議表決，將延後至 3 月 12 日前舉行；對於英國脫歐一事，許多歐盟高層考慮，再延後 21 個月，使期限延至 2021 年。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於 2 月 26、27 兩日，赴參議院與眾議院發表證詞；另一方面，川普與北韓領導人金正恩的二次峰會，將於本月 27、28 兩日，在越南河內登場。