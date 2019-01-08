〈CES大展〉空間藝術大躍進！LG OLED 電視可隱身音響中

LG 在週二 (8 日) 美國消費性電子展 (CES) 中重磅推出 LG Signature OLED R 曲面電視，此產品最強的特點在於，OLED 曲面電視就像變戲法一般，可自動自由升降入音響中，體現空間藝術的設計巧思。

當使用者想要看電視時，按住遙控器上的按鈕，底座音響面板會打開，OLED 電視就會從音響內緩緩升起；不想看電視時，電視可自動下降，隱身在底座音響中，展現完美的空間設計藝術。

LG Signature OLED 曲面電視於 2019 CES 亮相。(圖：AFP)

這款電視螢幕尺寸為 65 吋，具高階電視所有特點，如清晰的 4K 畫面和 OLED 面板，這意味著這款電視將帶來無比清晰、高對比度的畫質享受。

這款電視能以三種模式呈現，首先是完全顯示電視、再者是呈現較小的「線視圖 (line view)」，觀眾可以看到音樂控制、天氣或照片訊息，第三種是「零視圖 (zero view)」，電視完全隱身入音響基座中。

LG 尚未對此電視定價，但預料價格將會是相當昂貴。LG 發言人指出，預計將在今年下半年推出該產品，且可能接近 2019 年底。

LG 除了發展 OLED 曲面電視產品外，也致力於投入 AI (人工智慧) 領域，此次 CES 展中，ThinQ 人工智慧平台也是一大亮點，ThinQ AI 平台不僅可以讓各個設備對指令做出反應，還可以獲得消費者個人與生活方式等數據與裝置結合在一起，讓所有家具能相互聊天，使消費者的生活更輕鬆，更愉快。

LG 表示，ThinQ 產品有三大特點，第一是智慧學習，如、第二是將 AI 融入所有產品、第三是與與其它平台互通，例如 LG 與 Google 合作將其語音助手整合進入 OLED 電視當中，進行內容搜索。

LG 預料 ThinQ 將主宰 LG 未來智慧型產品，該公司還成立了一支投資基金，主要投入 AI 研發。