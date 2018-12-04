三星開發出4K OLED面板 將於明年首次亮相

據外媒報導，韓國電子巨頭三星 (005930-KR) 旗下的三星顯示 (034220-KR) 成功開發出具有 4K 解析度的筆記型 OLED 面板，該款產品預計將於 2019 年在拉斯維加斯舉行的消費電子展 (CES) 上首度亮相。

據消息指稱，三星顯示開發出具有 4K 解析度的筆記型 OLED 面板，將有 13.3 英寸、14 英寸和 15.6 英寸三種尺寸。目前，三星也正在積極與惠普 (HPQ-US)、戴爾和聯想 (0992-HK) 等電子消費大廠積極協商，並提供這款面板，而三星自家的筆記型電腦也將會陸續採用新開發的 4k 的 OLED 面板。

報告顯示，該款新產品具有高解析度、低藍光、寬廣視角並且厚度較薄。有業內專家推測，在 2019 年市場上將會有許多筆記型電腦開始使用這種高解析度的 OLED 面板。

在 2017 年，三星顯示器就曾向惠普提供 2K(2560X1440) 解析度的 OLED 面板，但由於價格遠高於普通液晶面板，在當時的供應量並不大。

然而，近期由於 OLED 面板和 LCD 面板之間的價格差距顯著縮小，這樣的情況可能因此發生變化。根據市場預估，三星 15.6 英寸 OLED 面板與相同解析度的 LCD 面板之間，價格差異將在 50-60 美元左右。因此，高解析度的 OLED 面板預計可廣泛應用於高階筆記型電腦產品中，以大幅提升高階筆記型電腦的市場競爭力。

目前市場上來看，許多原先沒有製造筆記型電腦的公司也都推出了具有相當競爭力的新型筆記型電腦，該市場也漸趨飽和。舉例來說，來自中國的華為 (002502-CH) 和小米 (1810-HK) 都在不久前進入這個市場，分別推出具有吸引力的心型筆記型電腦。