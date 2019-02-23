銅價多頭走勢能維持多久？中國是最大變數

鉅亨網編譯張祖仁 2019年2月23號18點0分

去年銅貨的巨額虧損已被 2019 年令人驚艷的開年拋在腦後，供應緊張以及強勁需求的預期推動了銅價上漲。

部分分析師認為未來會有進一步上揚，但也有人警告，由於銅價與其最大消費國中國的需求密切相關，走勢並不未明顯看多。

在 2018 年暴跌 20% 之後，1 月銅期貨上漲 5.8%，為 2017 年 12 月以來的最大單月漲幅。本週，銅期貨收於 7 個月高點每磅 2.95 美元以上，將今年以來的漲幅拉高到 11%。

Global Global Investors CEO Frank Holmes 表示，「我們即將目睹我認為的「未來的金屬」將會出現巨大成長，這都要歸功於銅的導電性能和缺乏具有競爭力的替代金屬。」他預計，隨著再生能源和電動車需求的增加以及「緊迫的供應缺口」，銅價將繼續上漲。電動車消耗的金屬量是傳統內燃機的 3 到 4 倍。

在 10 月發布的一份報告中，政府消費政府組織 International Copper Study Group 預計 2019 年全球供應缺口為 65000 公噸。今年精煉用量預計將增加 2.6%，達到 2489 萬公噸。Holmes 表示，中國 1 月進口 47.9 萬噸，創歷史第二高位，他預計，「隨著中國向電動車轉型，消費量將成長更多」。

他指出，銅貨價格仍遠低於 2011 年 2 月 14 日觸及的史上最高的 4.629 美元結算價。摩根士丹利最近預測銅價現貨價格將在年底前上漲 14% 至每磅 3.12 美元。Holmes 發現這一預測「可信度很高」，他認為 2019 年「不僅是銅貨之年，也可能是銅礦之年」。

因此，Holmes 表示，參與市場的最佳方式之一是「接觸高質量、管理良好的銅礦開採商，以及在銅礦開採方面佔據重要地位的基金」。像是 Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX-US) 和 Rio Tinto (RIO-US)，以及一些最近被大型投行調升評級的礦商。

Holmes 認為美中貿易爭端只是「短期噪音」，不應「對銅在長期電動化趨勢中的作用產生太大影響，由於防治污染法令推動，電動化將在未來幾年繼續獲得動力。」

但 RJO 期貨高級市場策略師 John Caruso 表示，「今年美中貿易協議的期望大幅支撐了資產價格雄心勃勃的反彈」。如果沒有達成協議，交易商預計中國銅需求將下降。他補充說：「說到底，銅價將與中國的需求連動，我們預計今年不會看漲。」

他說：「我們對美國和中國經濟成長數據的前景看法，仍然非常傾向認為兩個經濟體都在放緩。」他指出，近期中國工廠通膨數據弱於預期，一周內滬銅庫存「大量流入」64000 公噸。在美國，一些經濟數據「顯示情勢嚴峻」，12 月零售額初步下降 1.2%。

因此，Caruso 的結論是：「目前，我傾向於以空頭手法交易銅，直到技術面和基本面改善為止。」