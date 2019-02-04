〈觀察〉電動車及5G建置需求高 銅箔需求將飆升破表

全球正進入新世代 5G 通訊的競賽，各國相繼表態積極爭取 2019 或 2020 年進入商業運轉，首先引爆的是基地台建置需求，加上電動車 (新能源車) 高速成長，電池內銅箔片需求也將加大，就整體發展情勢而言，2017 年銅箔大缺貨、搶貨狀況，可能在今年再度發生。

從國際銅價走勢來看，今 (2019) 年以來報價由每公噸 5713 美元低點，翻越 6000 美元的關卡，攀升到 6113 美元，單月漲幅達到 7%，顯示市場需求正推升銅價上揚。銅價走高甚至引爆銅箔加工費大幅飆升；此情勢發展，對於南亞 (1303-TW)、長春石化、榮科 (4989-TW) 及金居 (8358-TW) 等廠有利。

目前，除南亞擴充其銅箔產能，日系銅箔廠也在馬來西亞大幅加大產能，主要也在因應市場需求。

受惠 5G 通訊技術漸成熟，各國加速布局基礎建設的情況下，銅箔基板 (CCL) 廠符合 5G 高頻、高速的材料也可望提前出貨，包括台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 及聯茂 (6213-TW) 等廠，在 5G 基地布建基地台的需求下，業者也加速產能擴充。由 CCL 業者的產能擴充時程及增加的產能來看，台 CCL 廠明年新擴充產能，將較目前增加達 16%。

從電動車市場需求來看，特斯拉已在中國大陸上海動工設廠，其在地化生產將取得更大的生產優勢，其他的國際品牌也加速對中國大陸電動車市場的攻略，加上大陸本土品牌車廠如比亞迪等的加速擴張，市場大餅一再被做大，將大幅帶動電動車動力來源的電池需求，銅箔又因此大幅提升。

就中國電動車的市場需求而言，依中國汽車工業協會 (CAAM) 統計數據顯示，2018 年中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，為 20 年來首見，但新能源車高度成長，轎車則由小型車走向休旅車及豪華車種，成長趨勢仍舊受到看好。

就去年電動車銷售來看，中國大陸的電動車銷售早已突破 100 萬輛，超越原預估的 92 萬輛目標。2019 或 2020 年可能見到市場成長到 200 萬輛的規模，

中國新能源車電池廠，目前產品品質已達國際水準，中國大陸在 2020 年之後，其新能源車將走上國際舞台競爭。