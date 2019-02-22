【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場觀望本週美中貿易談判結果，加上納斯達克終止八連漲紀錄，今日台股開盤即溫和走低，前期強勢的電池、砷化鎵和生技族群等均漲多回檔，不過大立光及可成盤中拉升領漲蘋概股，指數因此未擴大跌幅，尾盤受到陸股拉升激勵，指數收盤翻紅收小漲 0.03%，外資於期現貨合計賣超 105 億。

《國際金融市場焦點分析》

美中貿易談判據傳雙方已開始起草諒解備忘錄，不過在股市相較去年底已經大幅反彈下，相關消息顯得利多鈍化，投資人檢視疲弱的經濟是否足以支撐高企的股指，在美股漲勢現疲態下，今日早盤亞股普遍表現疲弱，在大金融以及能源相關板塊弱勢下，A50 期貨一度下跌超過 1%，不過接下來 5G、互聯網金融以及券商股相繼表態，滬指由黑翻紅，並於午後擴大漲幅，創業板則是大漲超過２％。

《國際商品市場焦點分析》

根據美國 EIA 週報顯示，原油庫存連續第 5 週增加，上週增加 370 萬桶高於市場預期，且為 2017/11 以來最高水準，同時美國原油產量再度攀升 10 萬桶 / 日，達到 1200 萬桶 / 日的刷新紀錄水準，不過汽油及蒸餾油庫存下滑，同時 OPEC + 減產效應給予支撐，油價因此僅溫和下滑；FOMC 會議記錄雖確認委員們有意結束縮表計劃，不過今年升息大門依舊敞開，金價高檔面臨獲利賣壓，期價大幅下跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證