一個和政府帶不帶頭花錢相關性極高的商品　基本金屬銅

基本金屬銅自今年以來表現搶眼，二月初智利暴雨，造成礦廠停產、秘魯調查南方銅業礦災，造成停工、澳洲暴雨及洪災，造成火車被洪水淹沒出軌事件，載運嘉能可鉛、銅、鋅等原物料的火車八節車箱翻軌，造成鐵路運輸中斷，再加上印度撤銷韋丹塔工廠重啟，四十噸產能最壞的情況是今年不能重啟等因素影響，激勵銅價大漲。

政府帶不帶頭花錢，最直觀的表現就是財政擴張政策的施行，川普蓋邊境牆及改善基礎鐵公路運輸、中國的一帶一路、鐵公雞電汽等的建設，從財源的籌措到計劃的施行，都關係著基本金屬原物料的需求，中國一帶一路計劃在去年７月４日馬來西亞新任首相馬哈蒂至北京退貨東道鐵路計劃，遭到了挫敗，銅價一蹶不振。

從今年年初以來，美國結束長達 35 政府關門，川普邊境牆執意要在 2020 大選前蓋好，中國人大政協會議３月將在北京召開，審查中央及地方預算，今年地方預算可提前動支，貨幣政策到了盡頭之後，財政政策接手的力度有增強的態勢，但借用李克強的一句話，並不是大水漫灌，但已呈現溫和成長的狀態，觀察最近銅價的表現，價格又俏俏的回升到 2018 年 7 月 4 日馬哈蒂退貨東道鐵路時的價格區，LME 銅現貨與期貨 Carry(調期) 不利於空頭轉倉，空頭最近除了行情被軋外，轉倉時還要被吃豆腐，情勢有所轉變，而今年度以來美元指數從 1/10、1/31 兩段式的上漲，銅價底部卻不斷墊高，逆風不跌反漲，大家所熟知的黃金最近很強，但銅更強，銅金價格比自今年年初以來呈現上揚的趨勢，似乎暗示著利率端隨時又有由鴿轉鷹的可能。

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