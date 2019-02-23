BMW和Daimler合推行動服務 敵友結盟成為新常態

雖然傳統上是激烈的競爭對手，但寶馬 (BMW) 和戴姆勒 (Daimler) 正在合作，透過推出 5 家行動服務合資企業，挑戰新一波高科技競爭對手，如優步 (Uber) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的 Waymo 部門。

這兩家總部位於德國的豪華汽車製造商於去年春天首次宣布合作計劃，現在準備啟動項目，包括汽車共乘和共享，以及電動車充電。寶馬和戴姆勒在法蘭克福舉行的新聞發布會上宣布，該項目預計將投資 10 億歐元，即 11.3 億美元，同時也將創造 1000 個新的就業職位。

該項目反映了預計在未來 10 年內汽車產業的巨大轉變，並且在此過程中，可能大幅降低新車銷量。Boston Consulting Group 估計，到 2030 年，美國人在路上行駛的里程數的近三分之一將用於乘坐共享服務的電動自駕車。

事實上，每個主要的汽車製造商現在都推出某種形式的行動服務計劃，無論是獨立還是合作。但挑戰是巨大的，早在福特汽車 (F-US) 最近宣布取消其自有的乘坐共享服務 Chariot 之前就感受到了。

作為新合資企業的一部分，戴姆勒將把其 Car2Go 汽車共享服務與寶馬的各種行動服務業務合併。展望未來，這個名為「NOW」的新計劃將重點關注五個方面：

免費，優步風格的乘車共享服務；

分享，將取代和擴大 Car2Go 的汽車共享業務；

充電，一個電動車充電網絡；

停車，這項服務將協助駕駛人不僅找到可用的停車位，而且還提前預訂空間；

可得，在智慧手機上提供路線管理和運輸服務。

寶馬 CEO Harald Krueger 說，「這五項服務將更緊密地合併，以一個能自行充電和停車的全電動自駕車車隊，形成一個單一的行動服務組合。」

新的行動服務世界究竟是什麼樣子目前還遠未確定，但寶馬和戴姆勒都表達了向前走的期待。並非所有的努力都將被納入新的合資企業，例如，它們都為電池電動車和自駕車的開發制訂單獨的計劃，即使各自發展，但它們已經找到了合作的方法，兩家德國公司都投資購買諾基亞以前的高解析度地圖服務，這被認為是自駕車必不可少的科技。

結盟是新常態

結盟正在成為一種產業規範，而不是例外，特別是在電動化、自駕技術和行動服務方面。

本田汽車與通用汽車結盟。（圖：AFP）

本田汽車 (7267-JP) 去年 10 月宣布將投資超過 20 億美元買進通用汽車公司 (GM-US) 子公司 Cruise Automation 的股份，並與通用汽車合作推出自駕共享服務。這兩家汽車製造商之前曾在電池和氫燃料電池合資企業中結盟。

通用汽車的乘車共享項目將針對最近在鳳凰城推出的新 Waymo One 營運，並計劃很快推廣到其他 20 個美國城市。飛雅特克萊斯勒汽車 (FCA-US)、捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 和日產 (7201-US) 都計劃提供 Waymo One 使用的車輛。

這些新的伙伴關係很少是一對一的。戴姆勒還與雷諾 - 日產 - 三菱聯盟建立了長達 9 年的合作關係。目前尚不清楚這三家製造商現在是否會考慮與寶馬和戴姆勒合作，但戴姆勒 CEO Dieter Zetsche 表示，「與其他供應商的進一步合作，包括新創公司和老牌企業交換股權，也是一種可能的選擇。」

在行動服務方面，部分汽車製造商選擇單獨行動。福特汽車已經重新定義為「行動服務公司」，而不是汽車製造商，已經擬訂了各種新計畫。但它已經發現重塑其業務有多麼困難。上月，福特宣布將因高成本和低回報而終止 Chariot 計畫。

與寶馬和戴姆勒一樣，幾家傳統汽車製造商看到了未來汽車將與其他交通方式共同發揮作用的前景。瑞典的 Volvo 和法國的 PSA 集團共同推出服務，允許旅行者使用單個 app 從 A 點到 B 點，使用者可任意選擇交通方式。用戶可以利用乘車共享服務以從郊區家中接他們到通勤列車，一旦進入市中心，他們就可以一步到位地騎自行車或電動滑板車到辦公地點。

BMW CEO Krueger 表示，「我們正在非常明確地往成長方向發展，將繼續共同投資於聯合行動服務。透過聯結各種交通方式，我們還希望能觸及全球更多城郊與市區居民，進而提升都市生活形態。