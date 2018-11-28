BMW屈服川普？CEO表示考慮在美建第二製造工廠

德國媒體週二 (27 日) 報導，美國總統川普最快將在下週對歐洲進口汽車課徵關稅，對歐洲汽車股造成衝擊。德國汽車製造商 BMW 的執行長週二表示，考慮在美國建設第二製造工廠。

BMW 的執行長 Harald Krueger 週二出席位於洛杉磯的汽車展，他在採訪中表示，因在美國銷售持續攀升，該公司將考慮在美國建設可生產引擎和變速器的第二製造工廠，但並未提供細節。

Krueger 表示，他們正在思考該把第二工廠建設於美國何處，在美國設立生產據點的好處除了避開可能的關稅之外，還可提供貨幣避險功能。

Krueger 指出，BMW 的策略很清晰明白，在主要的市場生產商品，而美國為 X7 系列的主要銷售地，因此考慮在美國增設工廠。另一方面，他表示，該公司的商業模式是建設在全球自由貿易之上，自由貿易有助於創造財富。

然而，川普揚言對除了加拿大和墨西哥的所有進口車課徵關稅，以及英國脫歐的混亂，預期將對依賴貨物自由流通的 BMW 供應鏈造成影響。

BMW 今年第 3 季的汽車銷售報酬率幾乎減半，該公司指出關稅問題和價格壓力造成影響。BMW 財務長 Nicolas Peter 本月稍早時表示，提升的汽車關稅，將使該公司 2018 年的營收減少 3 億歐元 (3.39 億美元)。

目前 BMW 在美國南卡羅納州設有工廠，並計畫明年在墨西哥開設工廠。該公司位於南卡斯帕坦堡的工廠為全球最大的，擁有近 1 萬名員工，有可能幫助 BMW 減低川普課徵進口汽車關稅所造成的傷害。

Krueger 指出，在 2017 年，由斯帕坦堡工廠所生產的汽車，約 70% 出口至其他國家，該工廠生產 X3、X4、X5 和 X6 SUV 系列，並計劃在 12 月開始生產 X7 系列。

Krueger 向記者表示，斯帕坦堡工廠明年將達滿負荷生產量，屆時他預計生產量將達高峰 40 萬輛汽車。BMW AG 週二收盤下跌 1.34%，收於每股 73.87 歐元。