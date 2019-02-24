〈鉅亨看世界〉南韓百年企業危機

疲弱的經濟如何打擊南韓的大型企業？歷史悠久的斗山 (Doosan) 集團遭遇的困局，正在說明這一切。

據《彭博》報導，總部位於首爾的斗山重工業 (034020-KR)，在宣布新的售股計畫，以改善集團財務狀況後，公司股價急跌近 10%，週五 (22 日) 最終收跌 8.84%。斗山的最大困局來自於集團建設部門，為了自救，公司被迫將風險分散到其他財務健全的部門。

市場對斗山集團前景的擔憂一直在增加，斗山重工和控股公司斗山公司的股票，是過去 1 個月 Kospi 200 指數中跌幅最大的企業。首爾分析師大幅削減了斗山重工的目標價格，認為新股銷售計畫的規模大於預期。評級公司先前已警告，可能會削減斗山重工、斗山公司和斗山工程建設公司的債務評級。

斗山集團可稱是南韓歷史最悠久的大財團，由 1896 年創辦人朴承稷成立的「朴承稷商店」起算，已經超過 120 餘年。如今斗山已發展成為一家跨國集團，致力於消費品、製造業以及貿易和建築行業等領域，2007 年以來，成為全球財富世界 500 強一員。

斗山集團 (圖: AFP)

受全球經濟問題重擊

由於全球需求下降損害出口，南韓國內經濟成長也放緩，斗山集團遭遇的打擊格外沉重。他們的工程部門高度依賴首爾以外的業務，斗山重工本身也在虧損，受政府逐步淘汰核電的政策影響，也奪走公司一個關鍵的利潤驅動因素。

斗山集團過去大型收購下，巨額的債務也正給公司帶來壓力，包括 2007 年以 51 億美元收購 Ingersoll Land 公司 Bobcat 等 3 個事業部門。

HDC Asset Management 基金經理人 Yoon Joon-won 表示，他已經賣掉所有斗山的持股，整個集團的財務高險正在高漲，任何業務的前景都不樂觀。

韓股 Kospi 指數週五下挫 0.1% 之下，斗山重工業收跌 8.8%，斗山建設 (Doosan E&C)(011160-KR) 挫 3.3%，斗山公司下跌 0.7%。

斗山重工股價下挫 (圖表取自彭博)

斗山建設仍有龐大債務待償還

根據評級公司 NICE 數據，目前拖累整個集團的斗山建設，在 3 月 21 日前可能要償還達 1450 億韓元的債務，11 月需要償還 700 億韓元，同時還需要每 3 個月償還 4280 億韓元的資產支持債務。

這家評級公司表示，雖然股票銷售計畫，將可在一定程度上緩解斗山建設的流動性風險，但鑑於產業整體環境不利，經營業績前景仍存在不確定性。

斗山建設先前公告了慘淡的 2018 年財報，公司的淨虧損為 5518 億韓元，經營虧損為 522 億韓元，淨虧損占公司總股本的 57%，其負債率估計在去年飆升至 550% 以上。 龐大的財務損失，迫使斗山建設計畫發行 420 億韓元新股，以獲取現金。

KTB 資產管理公司基金經理 Park Sung-shin 表示，大多數投資者不會認購斗山建設的新股。而就自由現金流來說，斗山重工的情況並不樂觀。