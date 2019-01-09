賓士奪高檔車連3霸 甩開與 BMW、Audi 距離

賓士汽車 Benz 去年共銷售了 231 萬輛汽車，應足以使其成為 2018 年最暢銷的高端汽車品牌。然而，市場開始懷疑是否它將繼續佔據榜首。

幾十年來，BMW (BMWG-DE)、奧迪 Audi (NSUG-DE) 和戴姆勒 (DAIGn-DE) 旗下的賓士在高性能豪華轎車市場佔據主導地位，但分析師警告稱，電能和自動駕駛將為新挑戰者敞開大門，例如美國製造商特斯拉 Tesla (TSLA-US)。BMW 及 Audi 還未公布最新銷售數據。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 表示，「問題在於特斯拉是否是汽車行業的蘋果 Apple (AAPL-US)，而現有的高端品牌是否將成為諾基亞或黑莓」。

特斯拉表示，它在 2018 年交貨了 245240 輛汽車。

特斯拉股價趨勢圖

德國製造商的成功基於燃燒發動機，而現在客戶似乎渴望擁有先進軟體、娛樂系統的新型電動車。德國廠商雖然也推出了電動車，但目前為「以油養綠」的階段。

賓士數據顯示，去年創下新的銷售記錄原因是中國銷量增長了 11%，而美國和歐洲的銷量分別下降了 6.3% 和 2.3%。

其旗艦 S 級轎車的銷量增長了 12%，而超過三分之一的客戶選擇購買運動型多用途車 (SUV)，約 25% 的銷量是小型車。

戴姆勒執行長 Dieter Zetsche 週二 (8 日) 表示，「在 2018 年，賓士連續第 3 年在汽車行業的高端市場中名列前茅」。分析師表示，由於中國的產能增加，賓士仍領先於 BMW 和福斯汽車 Volkswagen 旗下的奧迪 Audi。

Nord LB 分析師 Frank Schwope 認為，目前 Audi 將落後多年，而賓士目前相對 BMW 取得了顯著的領先優勢。

整體 BMW 集團，包含了 Mini 及勞斯萊斯 Rolls-Royce 品牌，去年共銷售了約 249 萬輛車。而整體賓士集團，包含了其 Smart 品牌共銷售了約 244 萬輛車。

Hummel 表示特，斯拉可能在中期內構成威脅，因為它提供了更好的連接和無線更新。「特斯拉在軟體和電子領域領先 3 到 4 年。千禧世代更專注於這些事情。德國人有可能無法趕上」。

戴姆勒股價自一年來已下跌約 33%。