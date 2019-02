多重收益專家坐鎮 讓你投資輕鬆達陣

美國聯準會升息態度轉偏鴿派,加上美中貿易衝突可望有解,激勵全球投資人樂觀情緒轉趨樂觀,不過,坊間理財商品琳瑯滿目,也讓白天無法分心盯盤,或沒有時間留心國際財經大事的投資人不知該從哪類型商品下手才好。

身為投資人,如果你只有一套資金,那麼由專業團隊管理、操作的基金,是理想的投資工具。不過,只是,台灣可銷售的基金超過千檔,要精確挑選出可靠的優質標的,建議投資人詢問以下三個問題以挑選有助達成 2019 理財目標的產品:

1. 基金操盤團隊是否有一套禁得起市場檢驗的投資經驗和邏輯

瞬息萬變的金融市場,常讓投資人霧裡看花,在資訊掌握上也力不從心,而投資主動型基金的好處之一,便是有專業經理人擔任全天候管家,幫助投資人因應不同市場變化,適時調整投資節奏和資產組合,策略性地以波動度較低的資產組合創造最高的投資效率,有效解決投資人難題。

不過,這也突顯基金操盤團隊的經驗和能力是否能通過景氣循環反覆考驗的重要性,以「摩根投資基金-多重收益基金」 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來說,該基金由「摩根多重資產團隊 (Multi-Asset Solutions Team,簡稱 MAS 團隊)」把關,其管理多重資產策略經驗超過 45 年,專業操盤能力禁得起市場多空考驗。

更重要的是,該團隊配置超過 80 位專家,管理超過 70 種多重資產投資策略,為投資人先從全球總經趨勢中,「由上而下」擬定投資策略方向,及各資產配置比重,接著再交由包括摩根國際股票團隊、新興市場債團隊、高收益債團隊等 8 大子團隊的專業子資產操作團隊,進行「由下而上」的挖寶、篩選過程,並隨市場狀況隨時靈活調整、替投資人掌握上漲機會並嚴控波動風險。

2. 基金持有資產是否多元分散

近年來全球股債資產表現輪動似乎有加快的趨勢,現階段投資人應該審視自己的投資組合是否夠多元和分散,若有一檔基金能動態配置,全方位佈局球股票、債券與另類資產等多元收益型資產,既可為整體投資組合增加穩健度,也可靈活調整資產配置,同時兼顧波動風險和收益機會,輕鬆掌握多頭行情。

「摩根投資基金-多重收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資標的超過 2,500 檔,這個數字在台灣可供銷售的資產配置型基金中獨占鰲頭。也因其投資觸角廣泛伸向全球各類收益型資產,包括股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的,可避免布局過度集中的風險,也因為真正做到多元分散,所以讓投資人能一次到位,不用再憂心選錯標的、買在錯的時點。

3. 基金團隊管理的資產規模是否夠大

除了團隊經驗、投注資源和管理檔數,資產規模基金規模和公司得獎紀錄等多向指標,也是決定一檔好基金的關鍵。「摩根投資基金-多重收益基金」 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 一次要同時管理逾 2,500 檔收益型投資標的,並不簡單,這考驗著專業經理人平衡風險與報酬的能力。

該基金背後的 MAS 團隊,全球管理資產規模逾 8.8 兆台幣,自 2008 年來管理資產規模成長超過 11 倍,為同期台灣境外基金管理規模 3.1 兆台幣逾兩倍之多。(資料日期: 2018.9.30,資料來源:摩根資產管理,台灣投信投顧公會),不僅是多重收益第一大品牌,多重收益專家更是當之無愧,也反映出全球投資人相當認可和倚重摩根的管理多重資產的能力。

MAS 團隊身為多重資產投資專家,從委託客戶可見一斑。MAS 團隊受財星 500 大企業中高達 75% 的企業委託交付退休基金管理 (資料日期:2013.6,資料來源:Fortune Magazine),更獲得晨星美國年度資產配置基金經理人獎 (Morningstar U.S. Fund Manager of the Year Award) 的肯定 (資料日期:2015.1,資料來源:Morningstar),深獲法人機構的信賴,因此能因時制宜為投資人打造最適投資組合,精準掌握各類收益機會。

摩根多重資產團隊旗下資產金額變化

