不讓波動纏身 多重收益型產品「穩」字訣發功

隨美國進入景氣循環成熟期，加上各國貨幣政策趨緊，預期未來全球股票和債券等資產將揮別過去低波動年代，換言之，波動頻率和幅度都會高於過去，因此，投資想要趨吉避凶，就要透過多元分散和主動式管理，以提高整體投資組合的穩定度。

全球綜合採購經理人指數 (PMI) 仍高於榮枯分水嶺 50(資料來源：Markit、J.P. Morgan。資料日期 2019.1.31)，摩根證券預估今年全球 GDP 年增率有望達 3%，新興市場 GDP 年增率預估更高達 4.5%，成為股市長線支撐。

目前看來，美國經濟引擎維持熱轉並擔綱全球經濟火車頭重任，我們預期未來 12-18 個月美國經濟可望維持穩健增長，發生衰退風險仍低，因此如股票、公司債和新興債等，仍有表現機會，投資人仍應持續善用當前經濟成長環境。

只是，隨美國進入景氣循環成熟期，未來經濟增速恐放緩，加上過去幾年各央行陸續施行量化寬鬆政策，大量資金湧入金融市場，造成各資產波動度大幅偏離平均值，即便去年股債波動同步攀高，過去一年 (下表中的藍色柱狀) 各市場波動度最高也僅約 15%，仍處於相對低檔。未來，當各國貨幣政策轉向緊縮，過去低波動時代將逐步退場，各資產波動度勢必往長期均值靠攏。

各資產短中長期年化波動度。（資料來源：Bloomberg。摩根投信整理。資料日期：2018.12.31。）

面對未來波動逐漸攀升的環境，現階段投資應以首重「控波動、求穩健和要抗跌」，投資人應透過多元分散配置全球各類收益型資產，利用資產間相關性差異，來降低整體投資組合波動風險，並採取主動式管理，以穩健的投資組合面對波動增高的風險。

市場波動並不可怕，只要投資標的愈分散，收益來源愈多元，則愈容易做好波動管理，以廣納全球債券、股票、另類收益標的的摩根基金 - 多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，該基金三年年化波動度僅約 4.8%(資料來源：Lipper、Bloomberg。資料期間 2015.12.31-2018.12.31)，與新興市場債及高收益債相差無幾，僅有成熟股市的一半，更只有新興市場股市的 1/3，是投資人現階段趨吉避凶的投資首選。

該基金自成立以來報酬表現也可圈可點，投資人若於 2008 年初開始每個月進場，持有期間越長，總報酬率越高 (註 1)，反映出透過多重資產策略確實有其過人之處，才能無視市場多空變化，持續讓投資人的資產報酬持盈保泰。

註 1：由約 48.9% 債券收益、22.8% 股票收益、16.3% 另類收益及 12.0% 現金組成的投資組合策略，僅為過去統計資料試算，不代表基金之實際表現。註：計算方式為多重資產策略成立以來每一個月底之往前各期間報酬率之滾動值。多重資產策略成立日期 2008.12.11.

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