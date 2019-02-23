保時捷搶佔電動車市場 將推電動車版Macan

據外媒報導，保時捷正為最受歡的 Macan 車型打造電動車版本，以增加保時捷在電動車市場上的競爭力度。此項決定將於下週二正式由保時捷母公司福斯集團公佈，顯示該汽車製造商正積極進軍電動車市場。

即將推出的電動車版 Macan 是一種運動型多功能車，並預計在未來十年都將在萊比錫進行生產。該公司執行長 Oliver Blume 表示，保時捷的目標是至 2025 年，所銷售的每一輛汽車都將「電動化」，意味著純電動車或油電混合車。「到 2022 年，我們將為電動車投資超過 60 億歐元，到 2025 年，預計將有 50% 的新保時捷汽車可能擁有電動驅動的系統。」Blume 表示。

相較於保時捷對電動車的雄心壯志，其母公司福斯集團則計畫在未來五年內投入 300 億歐元以進行車輛的電動化，並期望至 2025 年將四分之一的銷售車款電動化。

針對電動車市場，該公司的競爭對手寶馬 (BMW) 和梅賽德斯 (Mercedes) 母公司戴姆勒 (Daimler) 都曾表示，將投入 10 億歐元創造 1000 個就業機會，以參與電動車市場的技術競賽。

Macan 電動車的重要性在於它的龐大的市場潛力。在保時捷去年銷售的 256,255 輛汽車中，有 86,000 輛是 Macans ，佔整體銷售額的三分之一，是該品牌最暢銷的車型，其次是 SUV Cayenne。

電動車版本的 Macan 將是保時捷首款採用電池驅動的 SUV，也是繼 Taycan 之後的第三款電動車型。純電動車 Taycan 將於今年以約 90,000 歐元的預期價格推出。知情人士透露，保時捷尚未正式宣佈電動版本的 Macan 車款，但起價可能約為 55,000 歐元。

從地區上來看，中國在過去四年來是保時捷最大的市場，未來也很可能成為新電動車的最大市場。

福斯集團執行長 Herbert Diess 表示，北京當局推動電動車對於公司來說是一大優勢，因為該公司在中國市場中佔有 18.5% 的市占率。福斯集團曾在周五表示，預計今年汽車交貨將略高於去年，預計營收將成長 5% 以上，營業利益率則估計在 6.5% 至 7.5% 之間。