老虎證券遞交美國上市申請 集資規模1.5億美元

為中國投資者服務的線上證券商老虎證券已經在週五（22 日）向美國證監會遞交上市申請書，擬在納斯達克掛牌上市，傳集資規模 1.5 億美元，交易代碼為「TIGR」。

老虎證券成立於 2014 年，並於隔年推出 tiger trade App 交易平台，提供全球主要市場中的股市交易和下單等服務，包括交易訂單執行、帳戶管理、資產管理、投資者教育、社區討論等。該公司是針對全球華人市場中最大的網路證券商，市佔率約為 58.4％。

在遞交的說明書上來看，自 Tiger Trade APP 推出以來，該公司三年內在該公司平台累計交易額達 1 兆美元。該公司主要通過向客戶收取證券交易佣金，以及從交易活動中獲得的利息或融資服務費來產生營收。

該公司在 2018 年的總營收幾乎成長了一倍，約為 3360 萬美元，而 2017 年則為 1690 萬美元。2016 年至 2018 年期間的營收複合年增率更是高達 148%。從 1Q16 至 4Q18 期間，老虎證券開戶客戶數量保持連續成長，複合年成長率達 152％，複合季成長率為 39% 。

老虎證券上市申請書內圖（圖：capitalwatch）

報告中表示，該公司已獲得包括盈透證券（Interactive Brokers LLC）和小米（Xiaomi）在內等金融和科技巨頭的支持。小米目前持有老虎證券 14.1% 的股份，而盈透則持有 7.7％的股份。

「我們相信，憑藉卓越的用戶體驗，專有技術平台及業界中強大的品牌知名度，我們可以保持在美國證券交易服務方面的領導地位，並進一步鞏固我們在為全球中國投資者提供香港證券交易服務方面的競爭力。 」該公司在文件中表示。