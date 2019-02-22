〈分析〉那一年 三星和蘋果一起犯的錯

三星週三宣布 4 款高階手機，分析師卻認為，三星犯了和蘋果一樣的錯。

許多證據證明，消費者根本不想在手機上花那麼多錢，但蘋果和三星這兩家全球最大手機廠卻拼命推出天價高階手機，這使得華為和小米等公司迅速抓住消費者對價格期待的落差，搶得了一席之地。

市調機構 Gartner 周四公布，去年第四季全球智慧手機市場上，華為市占攀升至近 15%，年成長 4 個百分點。

然而，三星和蘋果雖仍分別以 17% 和 16% 市占排名第一與第二，但去年第四季市占年率卻下滑，蘋果下降 2 個百分點，三星則約下降 1 個百分點。

Gartner 資深研究主管 Anshul Gupta 認為，蘋果在一些事情上失敗了，尤其是在大中華地區等新興市場。「我們看到，中國一些領先的業者已經大幅提高自家智慧手機的品質。」

「看看華為、Oppo 和 Vivo 等的旗艦智慧手機，他們也具備三星和蘋果高階旗艦手機的功能，但是價格卻低廉得多。」

此外，他認為 iPhone 和 Galaxy 每次升級週期都只有「增量和最低限度的改善」，這兩種系列的最高階卻有近 1000 美元的高價，越來越多消費者望之卻步，轉投向華為和其他提供類似規格的中國手機廠。

這回三星推出要價 1980 美元的折疊式 5G 手機，還沒真正開賣，就已遭分析師搖頭。

細數三星和蘋果的「三大錯誤」：

1. 對多數人而言，價格太高

入門級 Galaxy S10e 的起價為 749 美元，多數有預算考量的買家或許還會買單，但接著 Galaxy S10 起價 899 美元，Galaxy S10 + 又再多 100 美元，價格上漲卻只是增加一些儲存空間或者 RAM，功能也僅一兩種增添...... 大眾根本不想花到這麼多。

以 iPhone 為例，ernstein 分析師 Toni Sacconaghi 本月稍早表示，其汰換週期拉長是因為電信商津貼方案改變，且手機也越來越貴。

幾年前，消費者只要綁約兩年，時間到可以付 199 美元再綁 2 年換新機，對消費者來說負擔不大，但現在卻要付全額或者刷卡每月分期，這樣每年或每兩年來一次著實令人吃不消。

2. 沒有「一定要擁有」的功能

過往新機可能比上一代性能強大很多，刺激消費者換機，但現今手機創新速度下降，多數消費者寧可多等一兩年再看有什麼新功能，部分消費者則不需要那麼多花俏功能，他們要的只是電池壽命長一點的手機。

以三星來說，新機有更多彩色顯示器、指紋辨識器、背靠背無線充電這些有趣的功能，但以 Galaxy S8 用戶來說，他們的手機已經有非常棒的顯示器和臉部辨識功能，為什麼要再花 850 美元或 999 美元來取得這些俏皮功能？

再提到眾所矚目的天價 Galaxy S10 5G，理論上這款比 4G 手機傳輸速度快 10 倍，應該是下一代手機的主軸，但是消費者有什麼理由要更快的傳輸？過去 LTE 手機出現時，視訊通話、串流音樂也相應而生，這令大家都必須擁有 4G 手機，那麼傳輸什麼才需要到那麼快的 5G 呢？換言之，消費者真的需要一個支援 5G 傳輸的手機嗎？

3. 在中國市場上失敗

由於售價太高，iPhone 的中國出貨量下降了近 20%，但蘋果好歹還在中國市場上列席第四，反觀三星在中國連前五大手機廠都排不上號。

另一家市調機構 Canalys 上個月也公布去年第四季全球智慧手機報告，其數據同樣顯示華為等中國廠商急起直追，大幅縮小了與蘋果和三星之間的差距。