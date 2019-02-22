【富蘭克林華美】富蘭克林華美新興國家固定收益基金

（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

今日獲核准募集， 3 月 26 日正式開募

新興國家債市、匯市歷經去年內外利空淬鍊後，今年可望迎來? 基本面轉佳、收益率高、評價面低估? 三大投資利基，為提供國內投資人參與新興國家債市機會，富蘭克林華美投信與富蘭克林顧問公司合作推出「富蘭克林華美新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」，並由華南商業銀行擔任保管銀行，不僅提供累積型、配息型、後收 NB 級別的彈性選擇，更擁有新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別，充分滿足投資人外幣資產配置需求。

富蘭克林顧問公司隸屬於富蘭克林坦伯頓投資集團之「坦伯頓全球宏觀團隊」，該團隊擁有三十年以上豐富經驗，旗下所管理的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，自 2009 年起截至 2018 年 4 月累積海內外得獎? 數有 140 座。富蘭克林華美投信表示，本基金將由富蘭克林顧問公司直接操作管理，並由富蘭克林坦伯頓投資集團之「坦伯頓全球宏觀團隊」完全支援，今日取得核准函後，預計自 3 月 26 日開始募集，募集上限為 200 億元 (新台幣及外幣各 100 億元)。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）擬任經理人張瑞明表示，升息放緩、貿易問題紓解、美元不再獨強，過去衝擊新興債市的利空因素已逐消散，取而代之的是新興國家體質改善、貨幣評價面偏低、高殖利率等投資優勢，加上越來越多國家納入新興市場指數，選擇標的多元、潛力題材十足，預期在資本利得、債息收入、貨幣升值等三重獲利機會下，新興債市今年可望迎來多頭行情。

觀察近兩次升息循環期間，不論新興市場美元債或當地貨幣債都繳出雙位數正報酬 (詳下表)，在聯準會升息接近尾聲及新興債市價格歷經去年大幅修正下，此時正是進場好時機，更是今年資產配置與債市佈局不可或缺的要角。

張瑞明表示，考量新興國家經濟成長優勢重獲關注，本基金投資範圍涵蓋新興市場美元債券及當地貨幣債券，並以新興市場主權債為主、公司債為輔，能兼顧債信品質、貨幣升值及資本利得帶來的好處。當利率與貨幣市場失衡時，也會靈活調整當地貨幣與強勢貨幣比例配置，並佈局高息與具資本利得潛力之債券，以追求投資組合總報酬極大化目標。

與境外基金相比，國內投信發行的基金多能因應台灣投資人需求，提供更多彈性選擇。本次募集的富蘭克林華美新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）聚焦新興國家成長動能與邊境市場轉機題材，在合理的風險承擔與控管下，追求總報酬極大化，適合有收益需求且能適度承受淨值波動的投資人。基金所提供的新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價幣別，能滿足投資人分散外幣資產、增加資金運用效率的需求，適合納入核心資產配置，長期參與新興市場經濟成長的果實。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

