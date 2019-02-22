公股銀拚財管業務成長祭高額獎金搶理專 獎金最高上看20個月

公股行庫衝刺消金業務，今年以來陸續展開理財專員搶人大戰，兆豐銀行與華南銀行今年不約而同釋出百名理專職缺，並祭出高額銷售獎金作為誘因，兩家行庫合計將招募 500 名理財專員，績優員工業績獎金上看 20 個月。

美中貿易戰讓驅使台商有意回台設廠投資，政府也積極釋出政策優惠鼓勵資金回台，看好潛在的財富管理商機，公股行庫今年將財富管理列為今年衝刺重點，並訂出財管手續費年成長 2 到 5 成的高目標。

為搶高資產客戶，各公股行除了積極盤點分行業務，從中挑選合適分行，積極佈署理專好手，賦予衝刺財管業績的重任，以兆豐銀為例，今年成立的六大理財旗艦分行，每家配置將超過 10 名理專外，其他分行也要增加理專配置，壯大財富管理團隊陣容；華南銀行在全台 186 家分行中，平均每家分行配置約 2 到 3 位的理專。

華南銀行表示，因應財富管理客戶需求，預計在兩年內增聘 350 名理財專員，為吸引行銷高手加入，華銀祭出高額銷售獎金做為誘因，銷售績效好的理專，平均可領取 10 到 20 個月的業績獎金，同時也能比照銀行員工領取年終與紅利獎金。

華銀還舉例，以 2017 年來說，最資淺的理專只要業績達標，平均約有 5.2 個月的業績獎金入袋，資深理財業績獎金更是 10 個月以上起跳，希望透過高額獎金制，激勵理專衝刺財管業務。

兆豐銀行今年則規劃兩階段招募理財專員，上半年預計先招募 65 名，之後再視人力與業務需求增配人力，預計今年將從市場網羅 150 名理財專員助陣，盼能透過行銷好手帶動財管業績。

至於薪酬獎金部分，兆豐銀表示，每位理專可依個人經歷面議薪資待遇，只要銷售金額超過預定目標，也有銷售獎金可領。