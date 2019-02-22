台開花9年時間開發花蓮最大開放式樂園 緊接著將活化手中資產

台開 (2841-TW) 以 9 年的時間，打造花蓮洄瀾灣區的「新天堂樂園」，目前已成在花蓮最大的開放式遊樂園區，台開董事長邱復生今 (22) 指出，自今日算起，蘇花改還有 322 天就要通車，花蓮的翻轉指日可待。台開緊接下來將活化手中資產，預計是以處分台中市的大坑土地為主。

邱復生今日於花蓮洄瀾灣區的「新天堂樂園」，舉行台開春酒暨金豬年感恩餐會，會後對今年工作重點提出方向，他指出，台商資金的回流，對於土地的開發的詢問度大幅提高。

台開花蓮「新天堂樂園」。(鉅亨網記者張欽發攝)

邱復生說，蘇花改預計在 2020 年 1 月 10 日全線通車，自今天起算還有 322 天就要通車，加上合作百麗航運，今年 5 月後計劃蘇澳到花蓮快輪開船後，可望帶動人潮，新天堂樂園新景點將隨之而生，進而帶動花蓮改變。今年春節假期人潮一來，計程車生意更是好的不行，甚至有計程車業者生意好到可以跑 20 多趟以上，造成 193 縣道嚴重大塞車。

目前台開公司在台灣重大土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地，及金門工商綜合區 BOT 案，最明確進度在花蓮洄瀾灣區，今年起將開始貢獻營收，區內「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，同時，台灣首間貨櫃星巴克，已在該地開幕。

至於新竹新埔園區雲夢山丘開發案，台開除取得該地觀光農場籌設許可之外，在建物方面 villa、酒店式公寓、溫泉旅館等均已取得建照，台開訴求以三大國際建築師團隊包括隈研吾、BIG、ARUP 與英國 Mole 等可以為企業與個人打造產品。規劃坪數從最小的 400 坪，到最大的 1 萬坪，均可作為企業行館，如員工教育訓練、休閑度假會館功能，更可為個人設計 20 坪以上之專屬空間，成為休閒度假的好場域。