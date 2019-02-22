環工類股將再增新兵 萬年清獲OTC通過上櫃案

證券櫃檯買賣中心董事會今 (22) 日通過工業用水及廢水處理業者萬年清環境工程 (6624-TW) 上櫃案，上櫃環境工程類股，將再增新兵。

萬年清公司成立於 1999 年，以流體化床 Fenton 技術、電解還原 Fenton 技術及上流式厭氧污泥技術等核心技術，已成功提供國內外各產業知名大廠水污染防治技術服務，客戶群橫跨機械、汽車、電子 / 光電業、紡織 / 染整業、皮革業、化工 / 製藥、造紙業及食品等產業。

萬年清公司更跟隨客戶海外擴廠腳步，實績遍布中國大陸、越南、泰國、印尼等國家，最遠達南美洲及非洲國家，成功建立橫跨亞、非、中美洲多國工業污水處理系統之規畫及經驗。

該公司指出，隨著環保意識提升，台灣、中國大陸及越南等放流水排放標準愈趨嚴謹，既有之廢水處理技術已無法滿足現今的環保標準，該公司除了在既有之技術持續精進外，也持續研發新穎廢水處理技術方能以因應市場需求，目前已拓展如含氨氮或硫酸鹽廢水處理的應用，廢水回收及生質能源等相關市場，並與工研院、成功大學密切合作，透過產學合作持續開發新產品及新技術，亦對該公司先進廢水處理技術市場又添加更多的成長動能。

萬年清公司 2017 年營收 3.32 億元年增 80.1%，因拓展海外市場有成，使得毛利率增加 4.4 個百分點至 33%，稅後純益 4059 萬元，年增 5.91 倍，每股純益 2.54 元，創歷史新高。2018 年前三季營收為 2.44 億元、每股純益 1.48 元。2018 年營收 3.83 億元年增 16%。

萬年清 2019 年 1 月營收 1129 萬元，月減 79.54%，年增 13.23%。

萬年清公司對於未來業績的展望，將受惠於新承攬工程案挹注營收，以及在中國及越南等各國水污染防治法規趨嚴，高級污水處理技術及重大環污處理工程建設等需求提升下，將可為該公司帶入持續性之營運成長動能。