【郭恭克專欄】若三個條件無法同時成立 台股仍不脫空頭循環反彈波

在美股連續八周上漲扭轉原本下降的年線趨勢帶動下，外資 2019 年前兩個月由 2018 年 12 月賣超台股上市股票 669 億元，轉為買超 370 億元、430 億元 (2 月統計至 22 日)，上櫃股票則從 12 月賣超 47.4 億元，轉為分別買超 191 億元、142 億元，台股上市、櫃指數連續兩個月上漲，市場氣氛再度增溫，讓不少低持股者開始蠢蠢欲動。

春節前專欄已述及，台股農曆封關前必須至少上漲千點以上，年線下降趨勢方能由降轉升，可惜台股春節前後兩個月雖均上漲，但短多力道仍未足以扭轉年線下降趨勢，至 2 月 22 日止，台股指數收盤 10322 點，年線 (52 周均線) 在 10486 點，扣抵位置為 2018 年 2 月 12 日當周收盤點數為 10421 點，年線欲翻揚仍差臨門一腳。

台股年線 2 月下旬開始後的未來四周扣抵位置分別為 10794 點、10698 點、10864 點、11027 點，四周平均扣抵點數為 10846 點，即台股指數至少必須上漲達 524 點以上。台股指數或許可能短期突破下降的年線趨勢壓力，但欲扭轉空頭趨勢則必須多頭凝聚更多追價買盤與信心。

事實上，過去一個月，台灣重要經濟數據可以說乏善可陳：

1. 至 2019 年 1 月對外出口年增率已連續三個月負成長，3 個月出口平均線已連續第 3 個月轉為下降，12 個月平均線亦連續三個月下降，顯示無論短期或長期出口成長動能均出現轉弱危機。2019 年 1 月對中國與香港出口占率達 37.8%，年增率 - 7.5%；對東協出口占率 15.7%，年增率 - 15.3%；對日本出口占率 7.9%，年增率 13.6%；對美國出口占率 13.9%，年增率 21.2%；對歐洲出口占率 10.1%，年增率 11.4%。由資料顯示，造成 1 月出口年增率續呈現衰退的主因仍來自中國地區的出口連續衰退，中國因本身對外出口因美、中貿易戰對中國出口提高壓力已對我國出口造成相當明顯的負面衝擊。

2. 台灣 12 月經濟領先指標分數由 11 月的 109.7.6 分下降至 109.1 分，連續 4 個月下降，領先指標年增率自 11 月的 1.3% 小降至 0.4%，逼近 0 且連續 7 個月下降，顯見經濟雖維持擴張態勢但成長力道持續弱化之中。領先指標綜合分數持續下降，致領先指標年增率緩降並逼近零，2018 年 1 月基期更持續走高，2019 年 1 月的領先指標年增率極可能跌破零，成為負值，此意味構成台股空頭循環的基本面正式轉空。

3. 景氣對策信號於 9 月、10 月、11 月連續 3 個月維持在代表景氣欠佳的黃藍燈，12 月更下降至代表景氣衰退「藍燈」的 16 分，為 2016 年 4 月後的最低點，顯示經濟基本面正更加轉差之事實。未來若領先指標年增率轉為負成長，恐將進一步加速股市的探底速度。

4. 2018 年台灣整體對外接單，對中國含香港地區接單占 25.4%，但對該地區出口占整體出口高達 41.3%，其中仍有相當高的比例為原物料及半成品，美國若對中國輸美商品課徵高額關稅，台廠的出口成長動能很難不受衝擊。2017 年對外接單年增率 10.86%，2018 年外銷接單年增率降至 3.86%，各月累計外銷接單年增率逐月下降，外銷接單成長動能連續弱化，成長動能相較 2017 年明顯偏弱。

2019 年 1 月外銷接單年增率負 6.0%，連續三個月負成長，對中國及香港地區外銷接單年增率連續三個月負成長，1 月年增率負成長達 14.1%，為我國對外出口接單衰退的最大原因。美、中兩國仍是台灣對外接單及生產轉出口的主要地區，我國對中國地區外銷接單衰退，預期將對 2019 年我國出口造成明顯負面衝擊，影響外貿部門對經濟經成長率的貢獻度，導致 2019 年經濟展望將較 2018 年保守謹慎，政府能否透過擴張性財政政策刺激內需以提振經濟景氣值得追蹤觀察，但美、中貿易爭議，無疑地仍是我國未來對外貿易及經濟景氣的最大變數。

由上述這些重要的經濟數據可見近期及未來半年內，台灣經濟基本面其實並不利台股多頭，台股能夠期待的，仍是外部資金對台股態度必須維持偏多，美股能否維持多頭走勢，甚至突破 2018 年 10 月上旬所創的 26951 點歷史高點？是觀察美股能否重回多頭循環的重要關鍵。

美股雖在美、中貿易戰由雙方釋放的消息面常常形成市場樂觀期待的氣氛、美國聯準會貨幣政策可能轉向鴿派，舒緩市場對貨幣緊縮的戒心，加上美國企業因海外現金匯回，持續實施公司股票庫藏股機制、買回自家公司股票推高股價，使美股近期維持震盪盤堅氣勢。然佔房市成交量高達 84% 的成屋成交量年增率，已連續 11 個月負成長，過去五個月的汽車銷量年增率也有四個月負成長，此兩大耐久財消費市場的弱化，無疑是美國總體經濟可能轉弱的嚴重警訊。

觀察美股能否再度創新高、台股年線能否由降轉升並突破 2018 年 1 月高點 11270 點，這三個條件若無法達成，以目前的總體經濟數據，並不利長期多頭，台股自 1 月上旬以來的上漲仍屬空頭循環下的反彈走勢，年線負乖離率縮小或些微轉正之時，持續追高股價恐怕是高風險的投資行為。