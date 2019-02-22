【運達投顧】MWC行動通訊展後的思維

◆盤勢分析

運達投顧 黃紫東 策略分析師

為期四天的 MWC 展將於下周 25 日於西班牙巴塞隆納正式展開。

這個重量級的大展將會宣告正式邁入後蘋果時代，市場聚焦在三大族群，摺疊式手機、屏下指紋觸控與蘋果二代耳機。

後蘋果時代，主要靠著升級服務及應用程式獲利，這一次推出的新品也有趕鴨子上架的味道，所以真正的大贏家在三星與紅色供應鏈。

而三星這時趁勢推出 Galaxy S10 系列，首款折疊手機「Galaxy Fold」也同時問世，價格 1980 美元起（超過新台幣 61500 元），可見誓要拿下市場潮流主控權。

當然屏下指紋技術更是一大亮點，2018 年全球屏下指紋晶片出貨量達 4,200 萬顆，估 2019 年出貨量將突破 1 億顆，年成長率超過一倍，吸引零組件廠爭相投入。

台廠晶片商神盾、模組廠 GIS-KY(6456) 均在角逐屏下指紋辨識商機，陸廠則以思立微與歐菲光為主。

超音波指紋辨識的關鍵技術掌握在高通手上，傳統指紋辨識廠商大多選擇投入光學指紋辨識技術，目前 GIS-KY 與高通合作，可以避開光學辨識產品的削價戰，但從市場規模來看，光學指紋辨識因成本較低，可望吸引較多終端裝置採用，因此總量將高於超音波式的裝置。

總括來說，神盾從去年底股價一波見高點後，中長線來看 230 元附近的壓力不小，今天的漲停提醒投資人不要追漲，反倒是 GIS-KY(6456) 短線上仍有空間。依照過去慣性，股價短線高峰通常在展期結數倒數第二天，GIS 短線上可以擇點佈局。

而連四天的上漲，在本周最後一個交易日拉回是非常正常的。

雖然市場長多格局不變，但短線拉回投資人如何因應呢?

可以挑選短線 "同步係數不高" 的長線個股為主，像是籌碼上有機會發動的董監改選議題: 例如: 東貝 (2499)、寶成 (9904)。

加上旺季在年中的生技產業，例如: 4137 麗豐 - KY、4119 旭富。

會是這一波比較好的佈局方式。