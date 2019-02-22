【豐銀投顧】聯發科又創高，電子股的春天來了？

◆盤勢分析

上週五，也就是 2 月 15 日時，筆者在當天的文章提到聯發科是這麼說的: 「以筆者觀察，雖然聯發科在這一次法說會中，並未揭露整季行動裝置晶片平台出貨目標，不過，在公司新一代曦力 (Helio)P90、P35 晶片可望接連發功出貨，加上客戶第 2 季新機上市勢在必行，聯發科第 2 季手機晶片出貨量可望回升至 1 億套大關的願景，將使得公司與高通手機晶片出貨差距進一步縮小，這是可以留意的部份」。經過了一週，聯發科果然在今天又創下近期新高。而在昨天，蔡力行 21 日表示，聯發科將穩固 4G 的下半場及掌握 5G 的起跑點，抓住轉換商機，今年聯發科的成長將微幅成長，表現相對不錯，「明年絕對有很多手機裡面裝的是聯發科的 5G 晶片」，他還補一句說，「明年絕對進入 5G 時代，聯發科將會是領先群。」

另外，蔡力行也表示，過去幾年聯發科比較辛苦，5G 和 AI 是兩大研發投資重點，每年投入研發金額約 18 億美元，毛利比較低，但去年毛利拉回近三十幾，許多研發項目也將在今年成為新的產品，在 2020 年帶來營收與獲利，新品明年目標要貢獻營收 10％以上。以聯發科這 IC 設計大廠都能有此樂觀的看法，今年的電子股其實機會不少。接下來重要的題材還有:

2/25-2/28 MWC 世界行動通訊大會

2/26-2/28 德國工業電腦應用展

2/26-3/1 中國數控機床展

2/27-3/1 美國拉斯維加斯國際照明展

2/27-3/1 日本太陽能大展

屆時可以找到不少好的股票出來，例如年 1 月自結合併營收 41.76 億元，較去年 12 月 41.06 億元成長 1.7％、較去年同期 40 億元成長 4.42％，營運持穩 41 億元之上高檔水準，續創同期新高。研華近年積極布局日本市場，去年 3 月斥資約 3 億元策略結盟，取得日本物聯網系統集成公司 Nippon RAD 約 19％股權，10 月再斥資約 5.2 億元收購日本 OMRON 旗下 OMRON 直方 8 成股權，2 月 1 日完成交易、並更名為 Advantech Technologies Japan（ATJ）。製造業需求、邊緣運算、全球據點拓展 3 大動能，將帶動研華今年營運持續成長，並設定 2021 年營收達 23 億美元（約新台幣 700 億元）目標。法人看好研華今年續拚雙位數成長，帶動營收突破 500 億元，就是好的標的，大家可以留意，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師

