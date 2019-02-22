台幣NDF市場出現結構性改變 大摩直指台灣壽險業是推手

摩根士丹利的最新研究報告指出，美元兌台幣 NDF 換匯點近來走高，主因主要參與者台灣壽險業者的避險操作改變，可能造成這個遠匯市場的結構性改變。

相較於台幣即期過去三個月一直在區間波動，外匯分析師 Belle Chang 指出，NDF 市場則一點都不平靜。台幣 NDF 隱含利率自去年 12 月中以來已由負值翻升為正利率，再也不是亞幣裡最便宜的融資貨幣。她預計，NDF 換匯點後市料續趨升，下跌時可逢低承接。

由於去年 11 月及 12 月美國市場波動較大，通過 NDF 及換匯 (swap) 的美元兌台幣的避險成本走高，迫使部份壽險業者減少了避險部位，或是增加替代避險 (proxy hedge)，加之新版外匯變動準備金提供更多彈性，都令壽險業在美元兌台幣 NDF 市場的供給降低，進一步推升了換匯點。

台灣壽險公司 2018 年累計淨匯損達 2,309 億元台幣創歷史新高，導致獲利縮水。金管會已同意今年 1 月起，壽險公司每月固定提存外匯價格變動準備金的比率由先前的萬分之 5，提高至萬分之 6，可用來沖抵匯損的比率也有所提高，協助壽險業提升匯率風險管理彈性及降低避險成本。

展望後市，摩根士丹利 Chang 認為，NDF 換匯點將緩步趨升，不過，即期匯率料不會受此牽動。該行較長線仍看空台幣，因為台灣半導體及科技業的景氣行將沖擊出口及台股，而且預期台灣央行今年將按兵不動、美台利差仍大。短線來看，即期匯價則料持續區間波動，除非出現貿易談判突破等新的催化劑。