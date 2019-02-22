台灣50、台灣高股息兩檔ETF 一年多以來受益人翻倍

今 (2019) 年以來，受美國聯準會延緩升息、美中貿易戰影響，股市波動劇烈，而觀察 1 月 ETF 受益人數大增的 ETF，可以發現「避險概念標的」出線，投資人大舉增持包含：富邦 VIX、元大台灣 50 反 1、國泰美國道瓊反 1、富邦 NASDAQ 反 1 等標的，其中，富邦 VIX 受益人大增破萬人、達 1.19 萬張，顯示台灣投資人具備風險意識，也愈來愈接受以 ETF 來為投資組合避險。

而 1 月受益人數創新高的 ETF 包含：元大高股息、元大台灣 50、國泰美國道瓊反 1、富邦 NASDAQ 反 1 及元大道瓊白銀。元大投信研究團隊指出，元大高股息、元大台灣 50 是台灣 ETF 受益人數最多冠亞軍。

在去年第四季市場出現修正階段，兩檔 ETF 由於皆順利填息，且基金配息不配發本金特色，吸引逢低買進投資人大增，買進人潮延續到今年 1 月，元大台灣 50 受益人數從 2017 年底的 50222 人，一路攀升到現在 99773 人，至於元大高股息受益人數從 2017 年底的 45671 人同樣上升到目前 98728，兩者受益人數近乎翻倍。

國泰投信 ETF 團隊基金經理人蘇鼎宇指出，台股自 1 月中旬低點反彈 1000 多點，反彈幅度亦達 10.73%，從技術面來看，10500 點以上頭部相當大，加上台股年線約在 10500 點附近，扣高呈現蓋頭反壓，在 10400 至 10500 點形成一壓力帶。由於短線漲幅大，加上高檔解套賣壓，投資人應居高思危，提防指數快速往基本面收斂修正，建議可逢高分批布局臺灣加權反 1 ETF 避險。

另外，值得注意的是元大道瓊白銀 ETF 在 1 月受益人數創新高，今年來國際市場充滿不確定性，資金避險需求大幅提高，黃金與白銀漲幅不相上下，元大道瓊白銀 ETF 研究團隊預期 2019 年將是白銀走勢的一個轉折點，可望擺脫過去長達八年弱勢，元大投信研究團隊也建議可適時逢低分批布局。