【華冠投顧】指數續創新高 持續注意缺口反壓

2019.02.22 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方短線防守看 10181，結構看 9988。

#盤勢分析

大盤受美股收低影響開低，尾盤權值股拉抬讓指數收小漲也收最高，量能微縮但是仍有 1100 億元以上水準，外資今天買盤縮手只有小買 12 億，這邊要注意的一樣是 10400 附近的缺口反壓越來越近，這邊持續留意外資是否突然單日大買接近 200 或超過 200 億元，而下方多方防守點位一樣看好周三帶量長紅棒低點 10181，這裡不破多頭都屬強勢格局，操作上雖然大盤接近反壓，但若進入整理期會轉為個股輪動，多單仍然可以做，但提醒資金使用比例不要過高即可。

#類股方面，族群持續在低基期標的作輪動，今天被動元件族群在 2492 華新科去年高獲利利多下一度整齊帶量上攻，但終場大多數都還是收跌，比較亮眼的只有去年營收在低基期的 2375 智寶，而 DRAM 模組相關 2344 華邦電帶量突破攻擊，相關族群也都處在低基期，在報價利空的狀況下是否有機會走利空出盡行情也值得留意，而盤面熱門股相關，指紋辨識題材的 6462 神盾今天再度放量強攻，這邊僅提醒最近行情遇壓，追高風險大。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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