【華冠投顧】關鍵決勝點 帶您切入起漲前

今天是 108 年 2 月 22 日，上市大盤收在 10322 漲 3.39 點，成交量 1163 億，上櫃收在 136.66 點，跌 0.61 點，成交量 378 億。股王大立光今天收在 4255 漲 105 元，權值王台積電收在 236.5 元持平，人氣王國巨收在 375.5 下跌 5.5 元；依照大盤結構來說，大立光尾盤拉抬作價再創新高讓原本疲軟的大盤再度活躍；國巨多方虎頭蛇尾，量出卻無法攻堅而上，下週剩下三個交易日勢必要表態。今天最關鍵的聯發科挑戰年線關卡價 271.5 元，可惜功敗垂成；留下一根帶大量留上影線的紅 K 棒，收在 264 元，帶動 IC 設計族群向上挺進。

台股在權值股的撐腰下偏多格局不變，為摩台指結算行情拉抬的時間就剩下兩天，目前新的輪動已經集中在 IC 記憶體族群，將來低基期的權值股會有所表現。大盤指數因拉尾盤而創新高，大盤雖出現類股輪動但是也出現量能不濟，多方維持寸步走漲態勢已致指數空間不大，觀察被動元件族群是否能成為高現金殖利率類股，在股東會之前持續推升指數。

第一檔持股追蹤：創意 (3443)，今天多頭將股價維持在平盤之上，但是尾盤因為當沖客出場又將股價打落平盤收在 215.5 元。以氣勢來看，一波到底的快攻已經轉變成穩步上漲的格局。股價面對半年線反壓有短線套牢籌碼需要化解，估計是下週起才能重新燃起攻擊的引擎，股價目標遙指年線位置。

第二檔持股追蹤：昇陽半導體 (8028)，今日最高價 46.45 元無法創出新高，成交量只有 1849 張讓股價呈現尾盤無力的狀態收在 45.55 元，股價持續在 5 日均線之上強勢整理；估計近期格局「有量就漲，無量則盤。」以週 K 線圖來看，預估股價發動點應該在下一週。今天如同預期，仍然要消化投信不穩定的賣盤，同時讓過熱的融資散戶不再加碼。短目標價會超過 52 元的看法沒有改變。

第三檔持股追蹤：旺宏 (2337)，就是高殖利率權值股。今天股價跳空開高走高收在最高 22.6 元。直接越過半年線壓力 21.5 元，目前劍指盤整區高點 22.85 元，預估在越過之後短線滿足點將出現。

第四檔持股追蹤：揚明光 (3504) 的技術面走勢：昨天收漲停板突破年線反壓後，金價出現短多下車的情況。基本上與創意 (3443) 的線型類似；霸氣的強多走勢無法連續維持，預估將轉由緩步上漲去挑戰百元關卡價。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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