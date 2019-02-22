迎接228連假 富邦媒吃喝玩樂票券銷售成長兩倍

228 連續假期即將到來，掀起國內旅遊熱潮！富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網觀察，繼春節九天假期後，228 四天連假許多消費者轉往選擇國內旅遊，連帶推升站上吃喝玩樂票券的買氣，其中以「家庭親子渡假飯店」、「超人氣五星餐券」、「放鬆 SPA 美容餐券」三大類別最受青睞，銷售成長達 1 至 2 倍，如近來超夯的大溪笠復威斯汀度假酒店、寒舍 (2739) 旗下寒舍艾美探索廚房、悅禾莊園舒壓課程等票券皆為熱銷商品。228 假期何處去？momo 購物網分享，每逢連續假期的到來，許多家長即開始物色適合孩子「放電」的行程，加上近來吹起「增進親子回憶」旅行風潮，催生國內親子旅遊商機。為搶攻親子旅遊市場，momo 積極拓展合作夥伴，以提供多元親子旅遊的商品選擇，至今銷售已達翻倍成長，表現亮眼。如台南和逸飯店、大溪笠復威斯汀度假酒店、東森山林渡假酒店、義大天悅飯店、劍湖山渡假大飯店也深受許多大小朋友的青睞。



也有不少民眾想趁著連續假期與親朋好友聚餐。momo 購物網站上美食餐券銷售跟著開紅盤，其中以五星飯店最熱銷，君悅凱菲屋、寒舍旗下台北喜來登 12 廚、寒舍艾美酒店探索廚房、美福大飯店彩匯自助餐、雲品 (2748) 旗下君品酒店雲軒西餐廳為五大人氣王。另外，王品 (2727) 旗下系列餐廳也有不錯的銷售表現。



此外，富邦媒也提到，現代人生活壓力大，加上剛領完年終，SPA 按摩券銷售成長飆升 2 倍，買氣最旺的為紓壓泰式按摩與美體相關課程，momo 近期除了拓展悅禾莊園、泰晶殿、皇家東方泰等知名店家外，也增了美髮造型、美甲美睫、運動瑜珈等票券選擇，讓消費者能一站滿足所有需求。