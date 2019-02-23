台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月23日

國內二大連鎖ＫＴＶ龍頭好樂迪、錢櫃再度宣布合併。好樂迪昨天宣布，擬向公平會申請與錢櫃合併，將由錢櫃以現金對價每股六十七點七元、合計六十七點三四億元收購全部股份，合併後維持雙品牌經營；若合併案順利通過，好樂迪暫定十月一日下市，錢櫃將重新申請上市。

經濟部投資台灣事務所昨（22）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過康普材料科技、銓寶工業、台燿科技三家回台投資申請案，預計投資額達 67 億元，預期帶來約 200 個就業機會。

經濟學價量供需鐵律在智慧手機市場得到最新印證，蘋果、三星電子不斷拉高售價，結果就是銷量、市佔率持續下滑，蘋果去年第 4 季銷量年減 11.82%，為 2016 年第 1 季以來最大衰退幅度，三星同期銷量也年減逾 4%，研究機構顧能（Gartner）直言，2 大品牌旗艦機真的太貴了。

經濟日報

15 檔外資掃貨 帶頭衝

搶救東區 柯文哲：北市擬課空店稅

12 台商回流 投資 323 億元

工商時報

蘋果銷售不佳 資通信 1 月訂單年衰 5％

公教人員長照投保率 不到 0.5％

競發新卡 元月發卡、剪卡 雙創 2 年高

聯合報

捲土重來！錢櫃砸 67 億 擬合併好樂迪

潤泰全將關楊梅廠 退出紡織生產

「景氣沒想像中悲觀」 1 月外銷訂單減幅意外收歛

蘋果日報

iPhone 創 3 年最大衰退 蘋果三星賣太貴 華為坐收市場

商總賴正鎰提 5 建言: 台重返四小龍之首好時機

川普封殺華為態度軟化 推文擁 5G

中國時報

台商回流 看旺豪宅推案量

設廠 2000 坪工業地最夯

學區卡位 置產百萬小套房不手軟

自由時報

機密任你看！阿里雲洩漏原始碼 逾 40 企業受害

台積電晶圓報廢估損失 61 億 為病毒事件 2.35 倍

台商回台投資逾 300 億 今通過台燿康普銓寶回台