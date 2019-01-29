獲利連3年創高 富邦媒去年賺超過1個股本

富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布去年全年稅後純益為 14.5 億元，年增 14.14%，連續 3 年獲利創新高，每股純益(EPS)10.35 元，富邦媒董事長林啟峰指出，今年將力拚維持同樣成長速度，除了深耕品牌合作以從實體搶下更多市占，同時，也會發動「物流短鍊革命」，拚 3 小時到貨，範圍甚至包含生鮮。

富邦媒去年合併營收 420.17 億元，年增 26.4%，寫下新高紀錄，富邦媒說明，隨著零售產業加速變革，momo 購物網成功加大在零售市場滲透率，銷售年增達 33.3%，是整體業績成長主要動能。

富邦媒去年以實踐「生活大小事都是 momo 的事」為目標，積極擴大多元化生活服務、深耕品牌策略觸動通路消費升級、布建新物流網絡，加上在電子支付生態日益蓬勃發展下，快速導入多元支付服務，讓消費者的黏著度顯著提升。

富邦媒統計，去年會員全年平均總交易次數年增 24%，平均訂單金額也增長 8.4%，且五大品類皆呈正成長，表現亮眼。

展望 2019 年，富邦媒指出，除了持續開疆擴展多元服務品類、導入市場知名品牌，將以站上累計的大數據資料為基礎，來精進優化搜尋引擎，並強化短鍊物流布局等，以擴大產業的市占率並鞏固領導地位。